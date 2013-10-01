Мусульмане Крыма единогласно избрали духовного лидера

Пятый Курултай мусульман Крыма, на котором присутствовало 311 делегатов, единогласно избрал муфтием Крыма хаджи Эмирали Аблаева. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

В ходе заседания Курултая делегаты на должность муфтия предложили только одного кандидата - действующего муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева.

Выборы муфтия проходили в открытом режиме, данное решение также было принято делегатами единогласно, сообщает РБК-Украина.

Справка. Эмирали Аблаев родился 11 июля 1962 года в с. Дальверзин Бекабадского района Ташкентской области Узбекской ССР. В 1978 году окончил Дальверзинскую среднюю школу №11. В 1988 году переехал в Крым, в с. Ак-Чора Кировского района. Начиная с 1993 года в мечети села Ак-Чора получал персональные уроки религии от авторитетного исламского богослова. В 1995 году был избран имамом с. Золотое поле, а впоследствии региональным имамом Ислям-Терекского района до 1999 года. В 1998 году обучался в медресе Турции г. Маниса и в том же году совершил Священный хадж. В 1999 году закрепил знания арабского языка в Ливане.

На Втором Курултае мусульман Крыма в 1999 году был избран муфтием мусульман Крыма.

РиСУ