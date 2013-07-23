В этом году мусульмане Украины постятся по 18 часов в день

Как известно, лунный календарь короче грегорианского, поэтому месяц поста Рамадан каждый год начинается раньше на 10–11 дней. И хотя этим летом пост достаточно продолжителен — он все же начался после дня летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня начала идти на убыль.

Сложнее будет поститься следующие два года, в которые летнее солнцестояние попадет на начало и середину Рамадана соответственно.

Что представляет собой пост мусульман?

Пост в Исламе представляет собой воздержание от еды, питья и половых отношений от утренней зари и до заката солнца. Кроме этого, верующие в течение всего месяца более усердны в актах поклонения и работе над самосовершенствованием, ведь Всевышний предупредил через своего Пророка (мир ему и благословение), что наградой тому, кто в течение поста умышленно и злонамеренно обижал людей и причинял вред, станут лишь голод и жажда.

Пост мусульман Украины

В этом году для мусульман Украины пост длится примерно 18 часов ежедневно. Конечно, по мере сокращения продолжительности светового дня время поста уменьшается на пару минут ежедневно.

Продолжительность поста в разных странах мира

Впрочем, пост наших соотвечественников все же не самый продолжительный, хотя и может кому-то показаться тяжелым в сочетании со влажным жарким климатом в летний период.

Самый длинный пост соблюдают мусульмане в северных широтах. Например, в столице Исландии Рейкьявике время поста этим летом превішает 21 час; в Хельсинки (Финляндия), а также в Стокгольме (Швеция), Осло (Норвегия), и Копенгагене (Дания) верующие воздерживаются от еды и питья на протяжении 19, 5 часов. Мусульмане Лондона (Великобритания) постятся около 20 часов в сутки.

В южных странах пост менее продолжителен

Среди всех стран мира самый короткий период воздержания от дозволенных Всевышним в обычное время благ — у верующих Чили и Аргентины, составляющий в этом году чуть более 9 часов. Пост Австралийцев в среднем на 2 часа дольше.

Палестинцы постятся около 16 часов, египтяне и сирийцы — примерно 15 часов. На полчаса короче световой день в Ливане и Ираке.

Среди мусульманских государств Южной Африки рекордсменами по длительности поста стали Кейптаун (ЮАР) — 11 часов 50 минут, столица Кении Найроби — 13 часов 34 минуты, и столица Сенегала Дакар — 14 часов 33 минуты.

Ислам в Украине