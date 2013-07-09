У мусульман начался Священный месяц Рамадан

Духовное управления мусульман Украины «Умма» в каноническом согласии с Духовным управлением мусульман Крыма и Духовным центром мусульман Украины, согласно решению Европейского совета по фатвам и исследованиям, объявляет о наступлении Священного месяца Рамадан вечером 8 июля, а первым днем поста — 9 июля 2013 года.

Рамадан — это месяц, в котором Бог ниспослал пророку Мухаммаду последнее Божественное Откровение — Коран. Именно в этот священный месяц мусульманам предписан пост:

«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, — быть может, вы станете богобоязненными!» (Коран, 2:183).

Пост для мусульман — время духовного очищения, приближения к Богу и переосмысления прожитой жизни. Верующие воздерживаются от пищи, питья и интимных супружеских отношений от зари до заката. Однако Создатель предупреждает людей через своего Пророка: «если человек не прекратит лгать и бесчинствовать – Бог не нуждается в его отказе от пищи и питья». Занимаясь своим обыденными делами, верующие, в тоже время, поклоняются Всевышнему, особенно трепетно, сосредотачиваясь на молитве и духовном самосовершенствовании.

Пост учит ценить Божьи дары, которыми Он щедро наделил людей и дал им как благо. Осознание ценности простых обыденных благ воспитывает более бережное к ним отношение, а также побуждает быть более чуткими к нуждам миллионов обездоленных.

Пост положительно влияет на организм человека, поэтому Рамадан – месяц не только духовного, но и физического очищения. Но если человек болен или находится в пути, а также, если женщина беременна или кормит грудью — допускается перенести пост на другое время года, после завершения путешествия, беременности и кормления. Тем, кто вообще не может соблюдать пост, следует накормить нуждающихся или раздать милостыню неимущим.

Только в Рамадан, кроме обязательной пятикратной молитвы, мусульмане дополнительно совершают каждую ночь индивидуальную или коллективную молитву – таравих. Существует также сунна (практика) пророка Мухаммада, состоящая в ежедневном чтении Корана на протяжении всего Рамадана. И сегодня многие придерживаются ее, совершенствуя знание Священной книги.

Особенно ценны последние десять дней Рамадана, так как именно в одну из этих ночей пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана, и одна из них является Ночью Величия, которая «..лучше тысячи месяцев. В эту ночь нисходят ангелы и Дух (ангел Гавриил) с дозволения их Господа, дабы исполнить Его веления. В эту ночь - ниспослание приветствий верующим от ангелов до самого наступления зари» (Коран, 97:3-5). Кто выстаивал в молитве Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду от Всевышнего — тому простятся его прежние грехи.

Появление следующего молодого месяца знаменует окончание священного Рамадана и наступления праздника разговения — Ид аль-фитр (тюрк. – Ураза-байрам), которым завершается месяц поста. Согласно предварительным расчетам, в этом году он приходится на 8 августа.

Ассоциация «Альраид» и ДУМУ «Умма» спешат поздравить всех мусульман с приближением Благословенного месяца и пожелать крепкой веры, духовного совершенствования и Божьего довольства!