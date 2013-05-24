Мусульмане Крыма просят приструнить Генконсула России

Духовное управление мусульман Крыма 23 мая обратилось к министру иностранных дел Украины Леонида Кожара с требованием «принять в кратчайшие сроки соответствующие меры в отношении Генерального консула Российской Федерации в Симферополе Владимира Андреева и и предупредить нежелательные для нашего государства последствия».

Текст обращения опубликован на официальном сайте ДУМК.

Авторы документа отмечают, что Генконсул России своими высказываниями вызвал глубокое возмущение у крымских татар.

«В частности, речь идет о том, что Владимир Андреев обвинил крымских татар в пособничестве фашистам в ходе Второй мировой войны и назвал весь народ предателями. Огласил данную позицию, Консул Андреев, во время встречи с советскими летчиками и учениками заслуженного летчика-испытателя СССР, дважды Героя СССР, Амет-Хана Султана. Обвинив крымских татар в предательстве, Владимир Андреев запретил советским летчикам посещать презентацию художественного фильма «Хайтарма» («Возвращение»). Фильм, в котором рассказывается о сталинской депортации крымских татар, осуществленной в 1944 году. Эта трагическая страница в истории народа и Украины, показана через призму восприятия прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза – славного сына крымской земли Амет-Хана Султана», - говорится в обращении.

Мусульмане Крыма отмечают, что 21 мая в интервью телеканалу АТР Генкосул повторно оскорбил крымских татар в и подчеркнул, что это позиция Российской Федерации.

«Такого рода оскорбительные высказывания, когда дипломат другого государства осмеливается, находясь на территории Украины, оскорблять его граждан, провоцируют ксенофобные настроения в крымском сообществе, и тем самым наносят непоправимый ущерб мирному развитию государства», - заявляют в ДУМК. - .

«Мы призываем Вас, как главу дипломатического ведомства Украины, принять в кротчайшие сроки соответствующие меры в отношении Генерального Консула Российской Федерации в Симферополе Владимира Андреева и предупредить нежелательные для нашего государства последствия», - обращаются мусульмане к Кожаре.

Напомним, что в Министерство иностранных дел вызвали старшего советника посольства России в Украине Виктора Лихачева. В ведомстве указали Лихачеву на "беспокойство украинской стороны в связи с некорректными высказываниями Генерального консула РФ в Симферополе Владимира Андреева отношении представителей крымскотатарского народа Украины".

Впоследствии в Министерстве иностранных дел России признали, что Андреев был неправ.