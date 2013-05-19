Круглый стол: Исламская терминология в русскоговорящем обществе

В субботу Духовным управлением мусульман Украины был организован круглый стол посвященный использованию исламской терминологии в русском языке.

Участники круглого стола в ходе дискуссии обсудили различные аспекты использования терминов заимствованных из арабского и тюркских языков. Обсуждение велось и о том, насколько важно найти общие стандарты в использовании религиозных терминов для русскоговорящих народов, жителей большинства стран бывшего Советского Союза.

В ходе дискуссии участники пришли к консенсусу, что не всегда представляется возможным найти соответствующий эквивалент в русском языке значение терминов взятых из других языков. Порой, чтобы объяснить их значение требуется широкое пояснение, как в обыденной речи, так и при передаче русскоговорящему человеку религиозных знаний.

Таким образом, участники круглого стола был сделан вывод, что для решения этой задачи необходимо провести большую работу с привлечением широкого круга специалистов в этой области для разработки общепринятого стандарта по использованию исламских терминов во всех сферах общественной жизни.

Ислам в Украине