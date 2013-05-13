в Стамбуле в 2016 году откроют музей в честь основоположника ислама

Негосударственный музей Мухаммеда будет открыт в Стамбуле в 2016 году, при этом он будет крупнейшим в мире, сообщил РИА Новости директор исламского исследовательского фонда Siyer Огузхан Явуз.

"Мы планируем открыть крупнейший в мире музей Мухаммеда в Стамбуле в 2016 году. В нём будет воссоздана обстановка того времени, в котором жил пророк, макеты, копии его личных вещей. За основу оформления и дизайна мы взяли стамбульский музей-панораму "1453", посвящённый взятию Константинополя османскими войсками", — сообщил он.

По словам Явуза, все расходы по строительству и оформлению музея возьмёт на себя возглавляемый им фонд.

Заместитель директора стамбульского управления министерства культуры и туризма Турции Хюсейн Джошан подтвердил РИА Новости, что государство не будет участвовать в создании этого музея.