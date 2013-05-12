В Киеве изучат наследие выдающегося львовского мусульманина

16 мая 2013 года в концеренц-зале Института транспорта нефти (ул. Артема, 60) состоится международная научно-практическая конференция «Значение научно-интеллектуального наследия Мухаммада Асада в осмыслении актуальных проблем современного развития». Начало в 10:00; регистрация откроется в 9:30.

Мероприятие организовано по инициативе ВАОО «Альраид» и ВОО «Украинский центр исламоведения» совместно с Институтом международной экономики и международных отношений НАН Украины и Государственнім учреждением «Институт всемирной истории НАН Украины».

Известные научные, общественные, государственные деятели в поисках опыта

В конференции примут участие известные деятели науки, образования и культуры, представители органов государственной власти, общественных и религиозных организаций, народные депутаты Украины и иностранные дипломаты, гости из Европы и РФ.

К обсуждению запланирован широкий круг вопросов, посвященных роли и значению идей великого львовянина для анализа и понимания актуальных проблем современного этапа взаимоотношений между Западом и Исламским миром, обеспечению межцивилизационного и межрелигиозного диалога, утверждению Украины в этих процессах.

Моментом истины стало принятие двадцатишестилетним львовянином ислама

Мухаммад Асад (настоящее имя — Леопольд Вайс) является одним из величайших мусульманских мыслителей и деятелей. Он родился во Львове, жил и воспитывался в немусульманской среде. Моментом истины, изменившим всю его дальнейшую жизнь, стало принятие двадцатишестилетним Леопольдом ислама.

Согласно словам известного немецкого дипломата и общественного деятеля Мурада Вильфрида Гофмана, «Асад был истинным даром Европы прошлого века для мусульманского мира».

АЛЬРАИД