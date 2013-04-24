В "Альраид" издали книги о жизни Пророка Мухаммада

В начале апреля увидел свет новый тираж русскоязычного перевода книги Тахии аль-Исмаила «Жизнь Мухаммада» — «Мухаммад: жизнеописание Пророка на основе самых ранних источников». Кроме этого, были отпечатаны информационные брошюры о личности последнего Посланника. Об этом сообщает "Альраид".

Упомянутая книга не стала первым жизнеописанием Пророка, вышедшим в переводе на русский язык, однако ее отличают несколько особенностей.

Во-первых, она содержит в себе не только исторические факты из жизни Пророка (мир ему и благословение), но и раскрывает многие стороны его личности, дает анализ событий. Автор книги словно переносит нас в ту эпоху, и мы видим этапы превращения мальчика-сироты в зрелого мужчину, который после начала Откровения проникается чувством величайшей ответственности за судьбы людей.

Во-вторых, книга рассчитана на широкую аудиторию, а потому не содержит многочисленных сносок на каждой странице.

Далее автор ведет повествование в контексте мировой истории, не замыкаясь на истории региона. Книга объясняет основные положения ислама, а также раскрывает тему, подверженную многим спекуляциям — о женах Пророка и предпосылках каждого из его браков, опровергая слухи и домыслы.

ВАОО «Альраид» не ограничивается месяцем рождения Пророка для распространения правдивой информации о нем

Рабби-аль-авваль — месяц исламского лунного календаря, в котором родился пророк Мухаммад (мир ему и благословение). ВАОО «Альраид» не ограничивается этим временным промежутком для проведения различных культурно-просветительских мероприятий, раскрывающих личность последнего Божьего Посланника (мир ему и благословение), хотя именно в Рабби-аль-авваль деятельность ассоциации в этом направлении активизируется.

ВАОО «Альраид» совместно с ДУМУ «Умма» издает книги с жизнеописанием пророка Мухаммада, печатает брошюры и поддерживает тематические рубрики на своих страницах онлайн. В течении всего года прихожан мечетей «Альраид» и ДУМУ «Умма» призывают следовать примеру Пророка в самых разнообразных жизненных ситуациях.