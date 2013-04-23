Невеста потребовала от жениха жениться и на ее подругах

Учительница из Саудовской Аравии поставила необычное условие мужчине, который сделал ей предложение руки и сердца. Она сказала, что будет готова стать его женой, если он согласится вступить в брак с двумя ее подругами, которые преподают в той же школе.

Как пишет издание Gulfnews.com, подобное предложение застало жениха врасплох. Он признается, что хотел отказаться, однако друзья и родственники убедили его принять необычное предложение. После свадьбы он снял три квартиры в одном доме, чтобы у каждой жены было отдельное жилье.

Действующие в Саудовской Аравии законы шариата разрешают многоженство. Правоверный имеет право на четырех жен, однако обязан относиться ко всем им одинаково. Это касается материальной поддержки, совместного времяпрепровождения и выполнения супружеских обязанностей.

Несколько месяцев назад житель Саудовской Аравии сочетался браком с ученицей средней школы. Остальными женами были классная руководительница девочки, директриса школы, в которой она учится, и заведующая отделом женского просвещения в районе, где находится эта школа.

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