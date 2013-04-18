Мусульмане Украины надеются на объективное расследование теракта в Бостоне

Духовное управление мусульман Украины «Умма» и Всеукраинская ассоциация общественных организаций «Альраид» выразили свое отношение относительно терактов в Бостоне.

Приводим текст обращения:

«15 апреля 2013 года два взрывных устройства сработали у финиша популярного международного марафона в Бостоне. Погибли трое (среди них — восьмилетний мальчик); ранения различной степени тяжести получили 183 человека.

От имени мусульман Украины выражаем свои искренние соболезнования родственникам погибших, а также всем пострадавшим в данном бесчеловечном нападении на мирное население, получившим как физические, так и душевные травмы. Кто бы ни стоял за этим преступлением — мы гневно осуждаем подобные действия. Ислам, религия мира, справедливости и добра, категорически запрещает убийства невинных людей.

Взрывы в толпе приветствующих победителей болельщиков снова раскололи общество: некоторые люди «по инерции» стали призывать к общественному остракизму мусульман и изгнанию их из страны. Это не может не печалить. Многие мусульмане рождены в США, живут там и плодотворно трудятся на благо американского общества. Они любят эту страну и готовы защищать ее.

Общественность США всколыхнула волна негодования; комментатор американского информационного канала Fox News Эрик Раш, допустивший агрессивные высказывания против последователей ислама, вынужден принести публичные извинения. Отрадно, что призывы к насилию получили резкий отпор со стороны самых разных людей независимо от национальности и вероисповедания. Мировое общество начинает понимать: у терроризма нет национальности и религии, как нет их у любого другого преступления.

Прискорбно, что некоторые журналисты муссируют подобные слухи и домыслы до окончания расследования, до официальных выводов следователей и криминалистов.Даже если окажется, что преступление совершили лица, причисляющие себя к нашей конфессии, — это не значит, что ислам разрешает или поощряет подобные действия. Наоборот, Всевышний в Коране (5:32) приравнивает противоправное лишение жизни одного человека к убийству всего человечества.

Даже в Кабуле — столице страны, разоренной развязанной США войной, — местные мусульмане вышли на митинг поддержки и соболезнования жертвам терактов и их семьям. Они пережили войну и разрушения, поэтому знают, что такое потеря близкого человека не понаслышке; они как никто другой могут понять боль пострадавших в этой бесчеловечной атаке.

Мы желаем скорейшего излечения физических и душевных травм пострадавшим, а их родным и близким — терпения и понимания. Пережившим этот ужас нужно учиться с ним жить, приспосабливаться, бороться с прочно укоренившимся в сердце страхом — страхом толпы, боязнью вновь когда-либо столкнуться с подобным.

Мы надеемся на объективное расследование случившегося и наказания истинных виновников этой трагедии по всей строгости закона — к какой бы нации и религии они себя ни причисляли.

Мы молим Всевышнего о ниспослании мудрости и терпения всем людям, ведь нам и дальше, несмотря на наши различия во внешнем виде, убеждениях и предпочтениях, жить на Земле бок-о-бок. Дай же Бог, чтобы мы наконец научились решать все возникающие вопросы и недоразумения справедливо и мирно».