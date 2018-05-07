STOP RASIZM

Посвящается памяти первого муэдзина в Исламе,

сподвижника Пророка Биляла аль Хабаши

Если вы думаете, что времена людей в белом и колпаках с вырезом для глаз, с пылающими факелами в руках, именующих себя Ку клукс кланом и чинящих расправу над чернокожими, уже давно прошли, вы ошибаетесь. Они сменили одежду, методы, риторику, символику, но идея превосходства над людьми с другим цветом кожи, другой религии и культуры живее всех живых.

Как показывает мой личный опыт, основная масса современных расистов — люди ограниченные и плохо образованные, склонные верить в бытовые мифы и превозносящие свое расовое, национальное происхождение и религиозную принадлежность. Кто же он, этот выживший «динозавр» прошлых эпох, имя которому расизм?

Расизм — совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру. Существует и несколько более широкое определение расизма. Так, в энциклопедии Britannica указывается, что расистским является убеждение, будто расовые признаки имеют решающее влияние на способности, интеллект, нравственность, поведенческие особенности и черты характера. Расизм включает в себя идеи об изначальном разделении людей на высшие и низшие расы, первые из которых являются создателями цивилизации и призваны господствовать над вторыми. Осуществление расистских теорий на практике порой находит свое выражение в политике расовой дискриминации.

Официальные источники бодро рапортуют о том, что расизм остался в прошлом, что это позорное явление практиковалось лишь до конца XIX века, с кратковременным рецидивом в нацистской Германии, и больше его нет. Но как обстоят дела на самом деле?

В прошлом остался государственный расизм, закреплявший на законодательном уровне идеи превосходства одной расы (народа) над другой. Да и то, зная о сегрегационной и дискриминационной политике одного ближневосточного государства по отношению к палестинцам, можно констатировать, что это, видимо, еще не завершенный процесс. Похоже, по-прежнему цветет буйным цветом «богоизбранническая» идея превосходства определенного народа над другими народами, ярко выраженная в данном государственном образовании.

Что же касается бытового расизма, то он не только не остался в прошлом, но и продолжает распространяться и трансформироваться, дополняя расовый критерий превосходства еще и религиозным, этническим, культурным. Так если раньше идеологи расизма обосновывали превосходство белой расы над другими, то в наше время отдельные политики, журналисты, писатели и даже, с позволения сказать, «ученые» фактически обосновывают превосходство одних религий и культур над другими, провоцируя фобии и конфликты. Нужно отметить, что проблема многосторонняя: к примеру, в то время как в одних странах дискриминируют мусульман, а Ислам представляют как примитивную, агрессивную и неполноценную религию, в других странах дискриминируют христиан, и плодят мифы о неполноценности и ущербности христианства.

Таким образом, проблема расизма не снята с повестки дня, она стала более сложной и многосторонней. «Традиционному» расизму, в котором превосходство определяется по антропологическим признакам зачастую сопутствует дискриминация по религиозной и культурной принадлежности. Поэтому проблема расизма должна решаться всем человеческим сообществом. Необходимы совместные усилия как государственных органов, наделенных властью пресекать любые проявления дискриминации и насилия, так и ученых, журналистов, общественных деятелей и — самое важное — религиозных лидеров. Почему именно религиозных? Потому, что большинство расистских теорий и мифов апеллируют к сакральным текстам той или иной религии.

К примеру, представление об изначальном неравенстве рас появилось еще в XVI–XVII веках, когда утвердилось представление о происхождении негроидной расы от библейского Хама, который, в соответствии с текстом Ветхого Завета, был проклят собственным отцом, Ноем. Эта теория оправдывала «отсталость и неполноценность» представителей негроидной расы и их безжалостную эксплуатацию и обращение в рабство. Роль духовных лидеров трудно переоценить: в их ведении проповедь и толкование священных текстов. Их справедливое слово и твердая позиция — сильнейший аргумент против идей, к которым обращаются последователи расизма.

Выступая от имени Ислама, хочу подтвердить, что эта мировая религия одной из первых открыто выступила против всех форм и видов расизма, заявив об абсолютном равенстве и полноценности всех людей. Слова Священного Корана ясно и однозначно констатируют: «Среди Его (Аллаха) знамений — сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом — знамения для обладающих знанием» (Коран, 30:22); «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга, а самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный» (Коран, 49:13).

Основываясь на этих и других аятах Священного Писания, исламская традиция учит:

1. Все люди созданы Богом, причем в наилучшем виде: «Поистине, Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4).

2. Все люди были сотворены от одного первого мужчины и одной первой женщины — Адама и Хавы (Евы). Следовательно, в глобальном смысле, все люди, независимо от расы, дальние родственники друг другу. «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, а из него сотворил пару ему, а от них обоих расселил [по свету] много мужчин и женщин» (Коран, 4:1).

3. Все люди равны и полноценны. Нет превосходства одних над другими по расовым, национальным и культурным признакам.

4. Бог предоставил всем людям свободу религиозного выбора: «Нет принуждения в религии» (Коран, 2:256).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) четко и последовательно проповедовал и реализовывал данные принципы в обществе, которое на тот момент было далеким от этих идеалов. До Ислама арабы питали ненависть к чернокожим, считая их низшей расой.

Для того, чтобы показать греховность и невежество таких воззрений, пророк Мухаммад назначает первым муэдзином в Исламе чернокожего Биляла аль Хабаши, который одним из первых уверовал, перенес много страданий за веру, а позже был выкуплен и освобожден из рабства. Именно его голос призывал первых мусульман пять раз в день на молитву в мечеть Медины.

Однажды один из известных сподвижников Посланника Абу Зарр аль Гифари спорил с Билялом и в гневе назвал его «сыном черной женщины». Когда пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) сообщили об этом, он разгневался и сказал Абу Зарру: «Ты его попрекаешь матерью?! Поистине, в тебе еще живо невежество джахилии! У сына белой женщины нет никакого превосходства над сыном черной женщины!» Слова Пророка так сильно задели Абу Зарра, что он прибежал к Билялу, лег щекой на землю и сказал Билялу: «Брат, наступи ногой на мое лицо!» Вера первых мусульман была так сильна, что они стремились сразу же искупить свои ошибки.

В своей прощальной проповеди, выступая перед мусульманами в кульминационный момент хаджа, посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «О люди! Ваш Бог — един, и ваш отец — един! Все вы — сыны Адама, а Адам был сотворен из земли. Самый благородный из вас перед Аллахом — самый благочестивый. Нет никакого превосходства арабов над неарабами, неарабов над арабами, черных над белыми, белых над черными, кроме как в благочестии... Донес ли я это до вас? Господи, призываю тебя в свидетели! Пусть присутствующие известят об этом отсутствующих!»

Расизм — позорное явление. Человек как лучшее из божественных творений просто выше того, чтобы носить в себе подобные идеи. Человек сотворен для великих, добрых, справедливых идей и поступков — в этом его высшее предназначение.

Муфтий ДУМУ «Умма» Саид ИСМАГИЛОВ - для "УНИАН-Религии"

