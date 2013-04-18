Мусульмане СНГ намерены противодействовать радикальным течениям

Участники международной конференции "Мусульмане СНГ за мир и стабильное развитие", прошедшей во вторник в столице Азербайджана в рамках второго заседания Консультативного Совета мусульман СНГ, выступили за необходимость выработки механизмов по противодействию распространению радикальных религиозных течений на постсоветском пространстве.

"Участники мероприятия считают важным выработку механизмов по противодействию распространению радикальных религиозных течений на постсоветском пространстве,... резко осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях, насилие и вандализм на почве религиозной нетерпимости, осквернение религиозных святынь и атрибутики, оскорбление религиозных чувств верующих", - сказано в распространенном итоговом документе мероприятия.

В документе указана также важность разработки общего подхода для осуществления необходимых мер в области пропаганды Ислама в информационном поле, содействия решению миграционных проблем, а также работе с молодежью. Участники конференции признали целесообразным создание Фонда Консультативного Совета мусульман СНГ для реализации намеченных задач.

Главной целью конференции было объявлено укрепление взаимодействия мусульманских общин постсоветского пространства, объединение усилий мусульманских религиозных лидеров в деле духовного противодействия распространению радикализма и подтверждение приверженности мультикультурализму и толерантности.

РИА Новости