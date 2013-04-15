Турецкий пианист осужден условно за критику ислама

Суд в Стамбуле приговорил известного турецкого пианиста Фазиля Сая к 10 месяцам условного срока за оскорбление исламских ценностей, сообщает Би-Би-Си.

По мнению суда, оскорбительными для мусульман были ряд высказываний пианиста, которые он опубликовал в Twitter.

По словам музыканта, который не признает свою вину, решение суда было политически мотивированным.

В Турции уже ранее звучали обвинения в адрес правящей в стране Партии справедливости и развития: ее обвиняли в подрыве ценностей светского общества.