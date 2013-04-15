Турецкий пианист осужден условно за критику ислама
18:31, 15 апреля 2013Ислам
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Музыкант не признает свою вину
Суд в Стамбуле приговорил известного турецкого пианиста Фазиля Сая к 10 месяцам условного срока за оскорбление исламских ценностей, сообщает Би-Би-Си.
По мнению суда, оскорбительными для мусульман были ряд высказываний пианиста, которые он опубликовал в Twitter.
По словам музыканта, который не признает свою вину, решение суда было политически мотивированным.
В Турции уже ранее звучали обвинения в адрес правящей в стране Партии справедливости и развития: ее обвиняли в подрыве ценностей светского общества.
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