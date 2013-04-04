Австрийских мусульман возмутил конструктор фирмы Lego. Игрушка, созданная по мотивам фильмов Джорджа Лукаса "Звездные войны", воплощает в себе неуважение к вере, считают они. Конструктор под названием "Дворец Джаббы", по мнению мусульман, напоминает мечеть, и даже вполне конкретную – храм Святой Софии в Стамбуле.

А сторожевая башня по очертаниям похожа на минарет, уверены представители турецкой общины в Австрии. Все это дополняется тем, что во дворце живет злодей Джабба Хатт, похожий на большого слизня, а в наборе с ним идут кальян и принцесса Лея, облаченная в костюм танцовщицы, которую Джабба держит на цепи.

В турецкой общине это истолковали так: "Террорист Джабба Хатт курит кальян и жестоко расправляется со своими жертвами. Очевидно, что уродливая фигурка Джаббы, да и весь набор, полны расовых предрассудков и вульгарных инсинуаций, направленных против азиатов и вообще людей с Востока. Их отождествляют с преступниками", передает Telegraph. Однако представители компании Lego выразили сожаление в связи с тем, что их продукция была неправильно воспринята представителями турецкой общины. Впрочем, производитель конструкторов заявил, что снимает с продажи скандальный набор.

"Выпуск "Дворца Джаббы" прекратится в 2013 году, как и было запланировано. Это не связано с критикой", – заявили в "Твиттере" компании. Турецкая община, которая выразила свое недовольство, позже сообщила, что после встречи с представителями Lego все спорные вопросы удалось уладить.

ТСН