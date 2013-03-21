Мусульмане отмечают Навруз

День весеннего равноденствия, Навруз, отмечают сегодня на Кавказе, в Центральной и Западной Азии. Навруз не является собственно исламским праздником, и исламские народы встречают "персидский Новый год", скорее, по народной традиции.

Навруз (или Новруз, Наурыз, с иранского "новый день") — один из древнейших праздников в истории человечества, историки определяют его возраст более чем в 3 тысячи лет. Приуроченный ко дню весеннего равноденствия Навруз символизирует окончание зимы и приход весны, обновление всего живого, начало нового земледельческого цикла, когда надо готовить землю к посевной. Считается, что Навруз уходит своими корнями в зороастризм, а родина этого праздника — Хоросан (историческая область Центральной Азии).

В 2009 году Новруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. А в 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза и призвала все страны прилагать усилия для популяризации в мире этого древнего праздника.

РИА Новости