«Мы послали тебя только как милость для миров!» (Коран, 21:107)

К 1443 й годовщине со дня рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение!

Личность пророка Мухаммада (мир ему и благословение) вот уже много столетий не дает покоя исследователям. Одни восхищаются его харизмой, твердостью веры, человечностью и грандиозными успехами, другие — критикуют, обвиняют, клевещут. Как ни парадоксально, но и его приверженцы, и противники подтверждают лишь одно: он был великой и неординарной личностью. Только по настоящему великие люди никогда не остаются забытыми, о них помнят и те, кто за них, и те, кто против. И то, что спустя четырнадцать веков после смерти Мухаммада его недоброжелатели точат перо, пытаясь оболгать, высмеять Пророка в карикатурах, фильмах и книгах, — ярчайшее доказательство его влияния на человеческую цивилизацию. Сами того не желая, они делают глубокий реверанс в его сторону.

По большому счету только два человека в истории достигли такого влияния на умы и сердца человечества. Эти двое — пророк Мухаммад (мир ему и благословение) и пророк Иисус Христос (мир ему). Я не буду вдаваться в рассуждения о том, кто из них более великий. Важнее то, что пророк Мухаммад сказал: «Все пророки — братья». Конечно же, не кровные братья, но братья по вере.

Информации о жизни Иисуса не так уж много, из за чего советские идеологи научного атеизма даже утверждали, что он вымышленный, мифический персонаж, тогда как мельчайшие подробности жизни пророка Мухаммада достаточно хорошо известны. Сохранилось немалое количество артефактов, связанных с ним, в том числе его личные вещи и письма, скрепленные его печатью и отправленные правителям-современникам. Пожалуй, это единственный пророк, чье учение сохранилось в полном объеме, а жизнеописание настолько подробно и точно.

Последователи Ислама справедливо считают, что пророк Мухаммад настолько сильно и положительно повлиял на человечество, что его миссию можно считать Божьей милостью для всех миров. Чтобы в этом убедиться, достаточно проанализировать, что он проповедовал, какие законы ввел и какие нормы морали сумел привить обществу. При этом следует помнить, что, во первых, его пророческая миссия не ограничивалась только религиозными вопросами — она затрагивала все стороны жизни социума. Во вторых, эта миссия вписана в контекст коранического откровения. Таким образом, пророк Ислама действовал не столько как законодатель, сколько как исполнитель, показывающий верующим на практике, как реализовывать то или иное божественное предписание, изложенное в Священном Коране.

Итак, что же общечеловеческого принес пророк Мухаммад, что ценно для всех людей, вне зависимости от их религиозных взглядов?

1. Монотеизм

Как бы вы не относились к вере в одного Бога-Творца, сложно оспаривать тот факт, что именно монотеизм кардинальным образом изменил развитие человечества.

В Исламе монотеизм наконец то утвердился в его абсолютной форме, когда верят и почитают единственного Бога. Священный Коран не оставляет никаких вариантов ни для Троицы, ни для ипостасей, ни для богочеловека, категорично заявляя: «Скажи: Он — Аллах Единый, Аллах — Вечный; не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему» (Коран, 112:1–4).

Конечно, монотеизм был известен и до пророка Мухаммада, но в иудаизме он стал религией для одного народа, который и по сей день не особо то впускает других в свою религиозную традицию, считая свою веру достоянием только евреев. Христианство, в свою очередь, за несколько веков претерпело такие трансформации, что отнести его к монотеизму можно, пожалуй, лишь условно.

Собственно всю свою жизнь пророк Ислама посвятил проповеди веры в Единого Бога, имя которого — Аллах — упоминается и в Библии, и в Коране. Так что с точки зрения монотеистической преемственности Мухаммад (мир ему и благословние) не утверждал ничего нового. Он проповедовал всем людям веру в одного Бога-Творца, напоминая, что только Творец достоин поклонения, а все остальные лишь тленные творения, которые когда то родились и когда то умрут. В своей проповеди пророк Мухаммад достигает наибольшего успеха. Ислам не консервируется в рамках одной культуры, одного народа и не идет на компромиссы с другими культами, сохраняя свою первоначальную чистоту.

Что дал монотеизм человечеству? Достаточно сказать, что вся современная цивилизация, ее принципы и ценности базируются на принципах монотеизма. Именно монотеизм дал людям понимание «общечеловеческого». До него люди ассоциировали себя не с человечеством, а со своим конкретным племенем и с родоплеменным религиозным культом. Понимание принадлежности к единому человечеству, сотворенному одним Богом, дало возможность увидеть в любом другом индивиде именно человека, такого же как и ты сам.

Пророк Мухаммад считал единобожие высшей ценностью для человечества, а уж из нее напрямую проистекают ценности, о которых речь пойдет ниже.

2. Справедливость

Справедливость — один из важнейших принципов, предписанных Исламом. Всевышний Аллах сообщает в своем Откровении, что Он запретил себе несправедливость и запретил несправедливость для людей. В Священном Коране говорится: «О верующие! Будьте стойки в справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников... Будьте беспристрастны, в противном случае вы отступите от справедливости. Если же вы уклонитесь от справедливости и отвергнете ее, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете» (Коран, 4:135).

Мы сотворены Богом такими, что чувство справедливости заложено в нас уже на подсознательном уровне. Но если человек глух и к голосу совести и к принципу справедливости, предписанному Господом, то он фактически позиционирует себя как отъявленный грешник и преступник. Ведь если Бог абсолютно справедлив, то кто такой ты, человек, чтобы позволять себе то, что запретил себе сам Творец и Господь вселенной?

Пророк Мухаммад строго следовал принципу справедливости, и не шел на компромиссы и сделки с совестью. Однажды богатая и знатная женщина украла драгоценности и была уличена в этом. К Пророку пришли ее родственники с щедрыми подарками, прося освободить ее от наказания. Мухаммад разгневался и сказал, что даже если бы его дочь совершила кражу, он и ее бы подверг справедливому наказанию.

Посланник (мир ему и благословение) утверждал, что многие народы погубило как раз то, что простых людей за совершенные преступления карали по всей строгости закона, а знатных зачастую было просто не принято наказывать. Я вспоминаю это мудрое наставление Пророка всякий раз, когда узнаю, что очередной «большой человек» совершил беззаконие и не был наказан по справедливости. Справедливость Пророка была и остается эталоном для каждого верующего.

3. Верховенство права

Пророк Мухаммад, следуя божественному предписанию, объявил об абсолютном равенстве между людьми. Все люди сотворены Богом и равны перед ним. Нет, и не может быть, у кого-либо превосходства по расовому, национальному, половому, имущественному и другим признакам. Следовательно, все равны перед законом. Пророк утверждал, что не может быть неприкасаемых, которым все дозволено. Люди должны твердо стоять на страже справедливых божественных законов, ибо в противном случае всех постигнет божье возмездие, — и тех, кто нарушал законы, и тех, кто закрывал глаза на эти преступления. Божье кара может проявляться по разному: в болезнях, катастрофах, неурожаях, социальных потрясениях или даже в гибели и деградации народов.

В Священном Коране есть назидание: «Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с адитами — народом Ирама, обладавшим колоннами, подобных которым не было сотворено в городах? С самудянами, рассекавшими скалы в долине? С Фараоном, владевшим кольями? Они преступали границы дозволенного на земле и распространяли много нечестия. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений» (Коран, 89:6–13).

Пророк Мухаммад заповедал верующим: «Пусть тот, кто увидит греховное, остановит это своей рукой. Если не сможет, то пусть остановит словом. А если не сможет и словом, то пусть остановит это в сердце своем, и это самое слабое проявление веры».

4. Ликвидация рабства

Если вы думаете, что первыми за ликвидацию рабства выступили общественно-политические деятели в Америке или в Европе, вы глубоко ошибаетесь. Первым против рабства выступил пророк Мухаммад, но по каким то неведомым причинам за пределами мусульманского мира об этом умалчивают. Он считал, что рабство — это лишение человека его врожденного права на свободу, которым наделил его Аллах. Узнав, что некие люди, захватив пленников, сделали их рабами, Пророк гневно воскликнул: «Кто посмел сделать их рабами, тогда как матери родили их свободными?!»

Он сам освобождал рабов и призывал верующих делать это. Однако в его эпоху рабство было настолько обыденным и распространенным явлением, что фактически являлось основой системы производства во всех государствах мира. Пророк понимал, что одномоментное освобождение всех рабов хотя бы только в одной Аравии вызовет острый социальный кризис. Тысячи людей без имущества и жилья не смогут благополучно интегрироваться в общество, найти свое место и свой заработок. Поэтому он выступил за поэтапное освобождение рабов.

Освобождение раба является одним из видов искупления грехов в Исламе. Всевышний Аллах предписывает освобождение раба в целом ряде случаев: от непреднамеренного убийства человека до акта добровольного пожертвования. Также Коран узаконивает возможность для раба выкупить самого себя, если он сможет заработать для этого необходимые средства, а владелец не имеет права ему в этом отказать. Пророк рекомендовал в первую очередь освобождать от рабства верующих мусульман, особенно молодых. Однажды он приказал освободить маленькую рабыню только за то, что она стала мусульманкой. Также он призывал хорошо относиться к невольникам, сказав: «Если кто то ударит своего раба или изобьет его, во искупление этого греха должен освободить его».

Таким образом, Мухаммад фактически был первым правителем большого государства, выступившим за поэтапную ликвидацию рабства с прицелом на полное искоренение этого явления. Напомню, это было в VII веке, когда не то что американских деклараций, но и США еще не существовало.

5. Запрет наркотиков и алкоголя

Наркомания и алкоголизм — бич современного общества. Тысячи молодых людей гибнут, попав в алкогольную или наркотическую зависимость. От зависимых страдают их семьи, все общество. Несмотря на это, человечество упорно игнорирует заветы пророка Мухаммада, призвавшего полностью отказаться от всего, что опьяняет и одурманивает. Мухаммад (мир ему и благословение) прекрасно понимал, что в борьбе за чистый разум полумерами не отделаешься. Порок или будет уничтожен, или уничтожит множество людей. Третьего не дано. Поэтому после того, как Всевышний Аллах ниспослал в Коране запрет: «...Воистину, вино, азартные игры, жертвенники, и гадание (на стрелах) — мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, — быть может, вы преуспеете» (Коран, 5:90).

Пророк Мухаммад запретил и все виды деятельности, связанные с наркотиками и алкоголем: выращивать, изготавливать, покупать, продавать, транспортировать и хранить наркотические и опьяняющие вещества.

Многие, читая Коран, думают, что в Исламе запрещено только вино, но на самом деле под «вином» понимается все, что мутит рассудок и имеет наркотическое действие. Фактически пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был первым человеком, установившем в государстве и обществе здоровый образ жизни без наркотиков и алкоголя.

6. Призыв к науке

Мы живем в эпоху, когда наука возведена в культ. Но в средневековом европейском пространстве наука и религия считались не просто несовместимыми явлениями, но и активно боролись друг с другом. В исламском же мире, благодаря пророку Мухаммаду, восторжествовала совершенно иная парадигма, которая и привела исламскую цивилизацию на вершину успеха в эту эпоху.

Пророк Мухаммад считал, что наука и религия — братья-близнецы. Этот мир сотворен Богом. Господь установил законы мироздания, поэтому ни одной науке, изучающей эти законы, не под силу поколебать позиции религии, установленные этим же Богом. Более того, все научные открытия будут доказывать не что иное как существование, всемогущество и всезнание Творца.

Чем больше мы знаем о мире, тем больше восхищаемся творениями Аллаха, и тем сильнее наша вера. Пророк сказал: «Ищите знания, даже если за ними вам нужно будет отправиться в Китай». Думаю, не стоит пояснять, каким далеким был Китай для жителей Аравийской пустыни VII века.

В Коране сказано: «… и говори: Господи! Приумножь мои знания!» (Коран, 20:114). Имеются в виду не только религиозные знания, но и любые полезные науки, ведущие человека к прогрессу и благополучию.

Пророк Мухаммад дал толчок развитию наук в мусульманской среде, что подтверждает появление великих ученых исламского мира, сделавших значительный вклад в геометрию, медицину, географию, философию и прочие области и обогатив тем самым человеческую цивилизацию.

Можно бесконечно говорить о личности пророка Мухаммада, о его пророческой миссии, о высочайших идеалах и ценностях, установленных им. Как видите, они не утратили актуальности и по сей день. Невозможно в одной статье объять необъятное. Но даже того, о чем было упомянуто, достаточно, чтобы уважительно относиться к нему. А для нас, мусульман, Посланник является самым дорогим человеком, который и после смерти ведет нас путем истины, благодаря своим бессмертным заповедям. Мы верим, что он и есть тот, о ком Всевышний Господь сказал в Коране: «Мы послали тебя только как милость для миров!» (Коран 21:107).

Муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов - для "УНИАН-Религии".

