В Киеве состоится выставка «Наследие исламской цивилизации»

23 января с 17:00 до 20:00 в «Украинском доме» состоится выставка «Наследие исламской цивилизации», концерт и показ короткометражного фильма «Наша жизнь - любовь к Пророку».

Мероприятия приурочены ко дню рождения Пророка Мухаммада – Маулид Шариф. В числе экспонатов выставки будут представлены плакаты, посвященные научным открытиям мусульманского мира, истории строительства первой киевской мечети "Ар-Рахма", генеалогическое древо всех Пророков, а также фотовыставка мечетей мира. В экспозиции также будут представлены национальные костюмы и старинные предметы быта мусульманских народов.

Среди приглашенных: дипломаты, представители государственных органов, главы диаспор нацменьшин, представители научных и образовательных организаций и др.