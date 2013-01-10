Немусульманам запретили произносить "Аллах"

Султан малайзийского штата Селангор Шафаруддин Идрис Шах (Sultan Sharafuddin Idris Shah) запретил немусульманам на территории штата любым образом использовать слово "Аллах", объявив его священным и принадлежащим исключительно тем, кто исповедует ислам, сообщает в среду газета Star.

"Султан принял решение и постановил, что слово "Аллах" является священным и эксклюзивным для мусульман, а немусульманам пользоваться им в Селангоре воспрещается", — заявил в этой связи секретарь совета по делам ислама штата Мохаммад Мисри Идрис (Mohd Misri Idris). Султан Селангора, добавил он, также дал указание соответствующим госорганам принимать решительные меры против тех, кто нарушит этот запрет на территории штата. В свою очередь, вице-премьер Малайзии Мухиддин Яссин (Muhyiddin Yassin) заявил, что султан, как высшая инстанция штата по всем связанным с исламом вопросам, имеет полное право принять подобное решение.

Малайзия состоит из 13 штатов: в девяти из них правят наследственные султаны, которые также избирают каждые пять лет президента Малайзии, а остальными четырьмя управляют губернаторы. Государственная религия страны — ислам, который исповедуют примерно 60% от ее 28-миллионного населения, однако мусульманами в этой многонациональной стране являются преимущественно малайцы. Христиан в Малайзии около 9%, в основном это этнические китайцы и индийцы.

Несколько лет назад Высокий суд Малайзии отменил введенный ранее правительством запрет христианским СМИ употреблять слово "Аллах" для обозначения Бога. Запрет также распространялся на малайский перевод Библии — при том что другого слова для именования Бога в этом языке не существует. Сразу же после этого по Малайзии прокатилась волна нападений на христианские церкви и ответных атак на мечети и мусульманские залы для совместной молитвы. В 2010 году решение об отмене запрета было приостановлено в ожидании апелляции, срок слушания которой не назначен и по сей день.