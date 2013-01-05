В Турции детям пообещали планшеты за 180 посещений мечети

В одной из мечетей Центральной Анатолии в Турции для привлечения детей придумали своеобразную акцию с призами в виде современных планшетных компьютеров. По словам имама мечети, планшетный ПК получит каждый ребенок, который за два месяца не менее 180 раз посетит мечеть для участия в молитве.

"Мы хотели бы использовать тот энтузиазм, с каким молодые люди пользуются Интернетом и интернет-технологиями", – говорит имам Джебраил Озтурк. Для того чтобы получить гаджет, ребенку необходимо собирать специальные купоны после каждой молитвы. Данная инициатива будет финансироваться за счет взносов местных жителей и турок, проживающих в Европе.

ТСН