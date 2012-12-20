В сериал о пророке Мухаммеде вложат миллиард долларов

Средства для создания сериала о пророке Мухаммеде увеличили с планируемых прежде $150 миллионов до миллиарда, о чем объявила занимающаяся этим проектом катарская компания Alnoor Holding. В сериал теперь войдет семь полнометражных картин, а не три, как ожидалось ранее. Ленты снимут на английском, а после переведут и на другие языки, «дабы изменить ложное видение ислама, характерное для Запада».

Сценарий уже написан группой экспертов, в числе которых оказался и Юсуф аль-Карадави – один из влиятельнейших имамов-суннитов. Об этом заявлено представителями Alnoor Holding, которые, в то же время, не стали уточнять планируемую дату начала съемок. Подробности сценария готовящегося сериала пока остаются загадкой. Наверняка известно только то, что пророка Мухаммеда в сериале не будет, поскольку исламом категорически запрещены его изображения.

Сериал был проанонсирован еще в 2009 году. В то время было заявлено, что в качестве продюсера проекта выступит прославившийся своей работой над «Матрицей» и «Властелином колец» Барри Осборн. Ожидается, что в сериале снимутся известные актеры, включая голливудских.

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