Ислам включен в школьную программу в Германии

Немецкие школьники, живущие в земле Гессен, будут изучать специальный предмет «Ислам», сообщает «Православие.By» со ссылкой на Euromag.ru.

Партнерами государства по его преподаванию стали турецкая община Ditib и религиозное объединение Ahmadiyya Muslim Jamaat, сообщила министр по вопросам культуры Никола Беер.

В свою очередь министр по вопросам интеграции Йорг-Уве Хан назвал это решение «историческим» и говорящим о стремлении к интеграции и общему и конструктивному совместному проживанию.

По информации Die Welt, новый предмет будут преподавать штатные школьные учителя на немецком языке. Уже в 2013-14 учебном году «Ислам» войдет в программы первого класса начальной школы.