В Ираке издали новую фетву: «обращение в ислам или смерть»

Иракский великий аятолла издал фетву (в исламе решение, выносимое муфтием или факихом по какому-либо вопросу) против религиозных меньшинств Ирака в канун Рождества Христова под названием: "Обращение в ислам или смерть", сообщает AsiaNews.

В интервью от 13 декабря, показанному на египетском телеканале "Аль-Багдадия (Al Baghdadia), шиитский великий аятолла Ахмад аль-Хасани аль-Багдади объявил об издании новой фетвы против христиан в Ираке, которые, по его словам, являются "многобожниками" и "друзьями сионистов".

При этом экстремистский лидер подчеркнул, что христиане должны выбрать "либо ислам либо смерть", а "их женщин и девочек мусульмане могут законно брать в жены".

15 декабря 2012 года префект Конгрегации по делам Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри освятил в Багдаде восстановленный кафедральный сиро-католический собор. 31 октября 2010 года в результате бойни, устроенной исламскими экстремистами в этом храме, погибли более 50 верующих.