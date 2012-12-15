Ислам - наиболее быстро растущая религия в Великобритании

По данным последней переписи, опубликованным 11 декабря, ислам оказался самой быстро растущей религией в Британии и Уэльсе, передает OnIslam.

Как отметил руководитель группы исследователей центра Theos, проводившего перепись, Ник Спенсер (Nick Spencer), в ходе опроса эксперты выясняли к какой религиозной группе себя относят респонденты, «кем они себя считают».

33,2 миллиона британцев назвали себя христианами, тогда как в 2001 году к последователями этой религии себя относили 37,3 миллиона человек или 59% населения Англии и Уэльса.

Количество мусульман увеличилось с 3% до 4,8%, что сделало ислам наиболее быстрорастущей религией Британии.

Третьей самой популярной религией среди британцев стал индуизм, который исповедуют 1,5% населения, 0,8% назвали себя сикхами и 0,5% - евреями.

Почти 180 тысяч человек считают себя последователями джедаизма, нового религиозного движения, основанного на фантастической киноэпопее «Звездные войны». Таким образом, эта группа оказалась самой большой после последователей ведущих религий (христианства, ислама, индуизма, сикхизма и иудаизма).

За ними следуют джайнисты (около 21 тысячи человек), растафариане (около 8 тысяч) и бахаисты (5021 человек).

1893 человека сообщили, что считают себя сатанистами, 6242 сказали, что их религия – «хеви-метал», пишет Guardian.

Язычниками назвали себя 56620 человек, и несмотря на воображаемую популярность сайентологии, последователями движения себя считают только 2418 британцев.

Рост числа атеистов

«Эти цифры показывают, что у нас многогранный религиозный ландшафт», – говорит Спенсер.

Он отмечает, что даже те, кто не причисляет себя к последователям какой-то религии, часто имеют определенные духовные верования, но не связывают их с основными религиозными институтами.

Тем не менее, опрос установил, что количество атеистов среди британцев растет.

Неверующими назвали себя 25,1% британцев, тогда как десять лет назад таких было 14,8%.

Это совпадает с европейскими и американскими тенденциями.

По данным «Британской энциклопедии» за 2005 год, количество атеистов в мире составляло 11,9%.

Недавно официальный опрос ЕС установил, что 18% населения европейских стран не верит в Бога.

Еще 32832 британцев назвали себя «агностиками» и 7% отказались ответить на вопрос, какова их религия.