В Донецке учат арабской каллиграфии

Арабская каллиграфия, лежащая в самом сердце исламского искусства, сейчас переживает период возрождения благодаря работе активистов и интереса со стороны исламских государств.

Чтобы научиться этому искусству необязательно ехать в арабскую страну. Уроки арабской каллиграфии время от времени проходят в разных городах Украины. В частности, желающим освоить это искусство в Донецке повезло - в этом городе проводятся уроки арабской каллиграфии, а ученики уже делают первые успехи.

Занятия проходят по средам в помещении ДООО "Центр Дискавери" и Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений. Инициатива указанных Центров исламоведческих исследований началась в ноябре, и учитывая заинтересованность учащихся, будут продолжаться.

Преподаватель Ирина Исмагилова рассказывает об особенностях арабской каллиграфии и знакомит своих учеников с разными стилями орнамента, которым традиционно украшают каллиграфию.

Арабская каллиграфия, или исламская каллиграфия - это искусство изображения слова, и является ключевым элементом исламской культуры. В арабских странах это искусство было доведено до абсолютной степени совершенства.

Каллиграфию стали преподавать в начальной школе и духовных училищах (медресе). Однако действительными виртуозами становились лишь избранные каллиграфы (хаттаты), посвященные во все тонкости арабских почерков и начертаний.

Ислам в Украине