Умер исламский духовный лидер
03:34, 14 декабря 2012Ислам
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84-летний шейх из Марокко
В Марокко скончался 84-летний шейх Абдельссалам Ясин, духовный лидер радикального исламистского движения "Справедливость и духовность".
В прошлом году движение выступило инциатором антиправительственных протестов, передает РосБизнесКонсалтинг.
Шейх несколько раз был арестован из-за антимонархических взглядов.
Движение "Справедливость и духовность" запрещено в Марокко и стоит на более радикальных позициях, чем правящая ныне в стране исламская партия.
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