Президент Палестины передал подарок Муфтию Украины

Посол Палестины Д-р Мохаммед Асаад 13 декабря посетил Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), где встретился с Муфтием Украины шейхом Ахмедом Тамимом.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в ДУМУ, во время встречи посол Палестины вручил Муфтию памятный подарок от Президента Палестины Махмуда Аббаса, а также передал от него слова признательности за выдающуюся роль в деле сохранения арабской и исламской идентичности, сохранении культурных традиций и укреплении дружбы между народами Украины и Палестины.

В свою очередь Муфтий Украины выразил благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Махмуда Аббаса и подчеркнул, что курс ДУМУ и дальше будет продолжаться на основе развития, сотрудничества и сохранения дружественных отношений.

