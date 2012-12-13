Президент Палестины передал подарок Муфтию Украины

15:49, 13 декабря 2012
Ислам
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За вклад в развитие отношений

Посол Палестины Д-р Мохаммед Асаад 13 декабря посетил Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ), где встретился с Муфтием Украины шейхом Ахмедом Тамимом.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в ДУМУ, во время встречи посол Палестины вручил Муфтию памятный подарок от Президента Палестины Махмуда Аббаса, а также передал от него слова признательности за выдающуюся роль в деле сохранения арабской и исламской идентичности, сохранении культурных традиций и укреплении дружбы между народами Украины и Палестины.

В свою очередь Муфтий Украины выразил благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Махмуда Аббаса и подчеркнул, что курс ДУМУ и дальше будет продолжаться на основе развития, сотрудничества и сохранения дружественных отношений.
 

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