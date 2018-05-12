Введение биометрических паспортов: позиция мусульман

29 ноября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал в новой редакции Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». Этот нормативно-правовой акт вызвал бурю протестов как со стороны правозащитников, так и со стороны ряда религиозных организаций.

Прокомментировать отношение мусульман к данному нововведению мы попросили муфтия ДУМУ «Умма» Саида Исмагилова.

Саид-хазрат, есть ли какие-то религиозные догмы, которым противоречит введение биометрических паспортов?

В целом Ислам не налагает запрет на биометрические паспорта. Нет проблемы для верующего мусульманина в получении такого документа. Более того, следует учитывать пользу этих паспортов, которая заключается в легкой идентификации человека, который пропал без вести, потерял память. Или, например, нашли неопознанных труп — очень легко помочь живому либо усопшему.

Поэтому Ислам, стоящий на позициях всякой взаимопомощи как отдельному человеку, так и обществу в целом, ничего не имеет против биометрических паспортов. Только у нас, мусульман этой страны, перспектива быть обладателями такого документа вызывает несколько вопросов, от решения которых будет зависеть наше отношение к данной инициативе.

Вы не могли бы озвучить эти вопросы?

Конечно. Первый из них — требования к фотоснимкам, которые будут наноситься на новые биометрические паспорта. Несколько лет назад мусульманкам запретили вклеивать фотографии в головном уборе, не скрывающем овал лица, во внутренние гражданские паспорта текущего образца.

Поэтому хочется надеяться, что при введении паспортов нового образца учтут пожелания и права мусульманок (да и других верующих женщин; Ислам — не единственная религия, которая предписывает женщине покрывать голову перед посторониими) фотографироваться в хиджабе (головной убор, закрывающий волосы, ушные раковины, шею, и не скрывающий овал лица), ведь, согласно принятому нормативному акту, в биометрический паспорт будут включены отпечатки пальцев, роговицы глаза и другие даные обладателя документа по его желанию.

В этом свете вопрос о фотографии вообще не должен стоять, посколько обладателя паспорта, даже если он будет в маске, уже можно легко идентифицировать по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Я думаю, что аргументы МВД навроде «не видно мочек ушей — сложно идентифицировать личость» уже утратили свою актуальность. Тем более, напомню — текущее Положение о Паспорте гражданина Украины обязывает людей, постоянно носящих очки, предоставлять для вклеивания в паспорт фотографию в очках для облегчения идентификации. То же самое справедливо и для людей, не появляющихся с непокрытой головой за пределами своего дома и при посторонних — коль такие головные уборы не скрывают овала лица, они не только не затрудняют — но и облегчают идентификацию личности обладателя такого документа.

Помимо вопроса разработки стандартов к фотографиям на данный документ, нас волнует и вопрос возможного доступа посторонних лиц к полной базе данных на каждого отдельного человека — но этот вопрос волнует всех гражан нашей страны независимо от этнической и конфессиональной принадлежности.

Мы надеемся, что наши персональные данные не будут использоваться против каждого из нас; и не будут переданы третьим лицам и организациям. К сожалению, было несколько случаев, когда спецслужбы иностранных государств похищали людей на территории Украины, не встречая не только сопротивления, но и какого-либо протеста пост-фактум со стороны представителей власти и спецслужб.

Все мы помним историю похищения агентами Моссада палестинского инженера Дирара АбуСиси, а также похищения уже их российскими коллегами помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева.

В связи с этим нас, мусульман Украины, интересует сохранность наших персональных данных от несанкционированного доступа, чтобы никакой злоумышленник не мог воспользоваться сводом информации об отдельном человеке во вред его жизни, здоровью, чести, достоинству, семья и имуществу.

"Ислам в Украине"