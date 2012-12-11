Муфтий Саид Исмагилов призывает не верить в миф о «конце света» 21 декабря

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов считает, что к мифу о «конце света», назначенному на 21 декабря 2012 года приложили руку неплохие религиоведы. Об этом он сообщил «УНИАН-Религии».

«Ведь во многих религиозных концепциях, особенно древних, дата 21 декабря носила сакральный смысл. Это первый из самых коротких дней в году, когда световой день достигает своего минимума, а ночь - максимума. В древних религиях это трактовалось как смерть солнца, гибель верховного божества или воцарение зла и тьмы», - сказал он.

Саид Исмагилов полагает, что в данном случае важно то, короткий световой день всегда негативно сказывается на организме человека, особенно влияет на людей психически слабых и неуравновешенных.

Муфтий также отметил, что 21 декабря попадает на пятницу, а пятница - это особый день для мусульман. В этот день, в полдень, приверженцы ислама собираются в мечетях, слушают проповеди имамов и совершают обязательную молитву джума.

«Мы не верим, что в этот день начнется некий Апокалипсис или Конец света, - заявляет Саид Исмагилов. - Однако массовую истерию, я думаю, заметят все. Поэтому свою пятничную проповедь перед собравшимися я постараюсь посвятить мусульманскому учению о Конце света, и в ходе проповеди обратить внимание верующих, на то, что нам ни в коем случае нельзя верить в подобные апокалиптические прогнозы, ибо никто кроме Всевышнего Аллаха не знает времени его наступления».

Кроме того, муфтий уверен, что после 21 декабря к традиционным древним конфессиям, к которым, несомненно, относится и Ислам, потянется больше людей, и меньше людей будут верить в эзотерику и шарлатанство.

