Российские мусульмане выступили против фильм "Орда"

Сбор подписей под обращением к генеральному прокурору Юрию Чайке с требованием запретить распространение художественного фильма "Орда" начала 5 декабря инициативная группа российских мусульман. Об этом сообщает Центр "Сова".

По мнению авторов обращения, указанный фильм "способствует пропаганде жестокости, дезориентации и дезинформированию общества, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни между гражданами страны".

В тексте документа сказано: "Фильм явно пропагандистский, с духом, не соответствующим конституции нашей страны. Роль страшилок здесь отведена предкам татар - ордынцам - и их религии – исламу. Сегодня татары - это второй по численности коренной народ в РФ. Россиянами также являются и миллионы мусульман - представители многих народов. Противопоставление, изображение в негативном свете части граждан одного государства по отношению к другой, вброшенное в массовую аудиторию в яркой "художественной" обертке, может привести к серьезным последствиям, особенно, учитывая имеющиеся проблемы межнациональных отношений внутри страны и снижающийся уровень образования".

Обращение подписали более пятнадцати граждан, жителей Москвы и Казани.