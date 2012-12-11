Права человека и универсальные принципы исламского закона

Ислам для всех

Наследие любви, истины и справедливости. Наследие Пророка Мухаммада воплощает собой суть всех религий. Он оживил в человеке сознательную любовь и трепет перед Богом, которые ведут к истинному благочестию, являющемуся ключевой составляющей таквы (богобоязненности), а значит – к преданности таким идеалам как истина и справедливость.

Эти два столпа ислама – и любой другой религии – усиливают и поддерживают друг друга, потому что пренебрежение хотя бы к одному из них ведет к различным крайностям. Без любви и милосердия погоня за справедливостью может обернуться жестокостью и репрессиями. А без приверженности истине и справедливости любовь к Богу бессильна в этом мире.

Два основных философских принципа ислама это монотеизм и равновесие (васатыя). Монотеизм означает, что все во вселенной связано между собой в единое целое, и это единство – неизбежный результат конечной единственности Творца, которого мусульмане называют Аллахом.

Второй философский принцип, равновесие, проистекает из первого. Раз Бог создал вселенную как гармоничное целое, задача каждого человека участвовать в поддержании этого идеального равновесия и избегать крайностей. Принцип поддержания гармонии и воздержания от крайностей в мышлении, политике и действиях, которые наносят урон остальным важным принципам, распространяется на все аспекты жизни, в том числе, взаимодействие людей с экосистемой, межличностные отношения и жизнедеятельность.

Права и обязанности

Структуру и механизм поддержания равновесия в жизни обеспечивает исламский закон, в чем и заключается его цель. Эта структура выглядит как иерархическая система человеческих прав и обязанностей. Например, человек обязан защищать свою семью и общину, с другой стороны он точно также обязан уважать человеческую жизнь. Таким образом, совершенно очевидно, что тот, кто убивает невинных, утверждая, что это необходимо для защиты других, нарушает гармонию и равновесие, предусмотренное замыслом Создателя. Это проявление крайности, а значит, это аморально.

Такие бедствия как отстраненность, отчаяние и экстремизм могут быть результатом пережитых унижений бедности и политических преследований. К сожалению, мусульмане часто страдают от обоих этих факторов, но хотя источники экстремизма понятны, насилие и агрессия, которые он порождает, аморальны и ненавистны исламу.

Иногда унижения не приводят к экстремизму, но чаще всего бывает именно так, если только нет никаких рамок и источника надежды. Этот источник должен быть духовным и основанным на вере и богобоязненности. А рамки должны представлять собой совокупность прав и обязанностей человека, основанную на взаимно усиливающем сочетании божественного руководства, осуществляемого путем откровения, и естественного закона (признаков божественного порядка во вселенной). Без таких интеллектуальных рамок, люди окажутся в интеллектуальном вакууме, и это, в свою очередь, может привести к болезням бездуховности.

В долгосрочной перспективе самой продуктивной инициативой, доступной преимущественно молчаливому большинству мусульман, которая позволила бы вытеснить и лишить власти мусульманских экстремистов, может стать попытка заполнить интеллектуальный и духовный вакуум, в котором экстремисты чувствуют себя как рыба в воде и затягивают туда тех, кто не может выбраться из омута бедности и унижений. Один из способов заполнить этот вакуум – это заключить союз с единомышленниками других вероисповеданий и выработать общее представление о том, что классические исламские идеалы созвучны ценностям и идеалам всех религий, хотя многие люди не понимают этого или отказываются жить в соответствии с данными идеалами.

Подчеркивать и напоминать, что основатели и ученые всех религий и величайшие ученые ислама придерживались одинаковых взглядов на общество, основанное на таких ценностях как истина, справедливость и милосердие – это хороший способ воспитать общность восприятия цели жизни у последователей всех вероисповеданий. Те, кто хочет представить себе общество людей, которые мыслят не только категориями собственных интересов, а являются единым плюралистическим обществом, откладывают в сторону шаблоны, заменяя их надеждой, которая делает их выше теорий заговора и наполняет смыслом их жизнь, в противном случае ограниченную безжалостными требованиями простого выживания.

Основные принципы справедливости

Справедливость существует по воле и замыслу Бога. Она также является фундаментом исламского права, которое обеспечивает концептуальную основу для понимания действительности и обращения с ней в различных ее проявлениях. Мусульманам следует подчеркивать универсальные принципы исламского закона, известные как «макасид аль-шариа» (цели и задачи шариата), которые совершенно четко говорят о правах человека, несмотря на утверждения критиков о том, что в исламе не существует такого понятия. Следуя модели, заложенной Пророком Мухаммадам и шестьсот лет назад усовершенствованной аль-Шатиби, эти принципы включают в себя семь видов обязанностей, выполнение которых позволяет реализовать соответствующие права.

Первая обязанность – «хакк аль-дин» - закладывает базу для остальных шести как божественный источник истины, который направляет человека в его мыслях и действиях. Бог говорит нам в Коране: «…слово Господа твоего истинное и справедливое! Никто не отменит слов Его, и Он — слышащий, знающий» (аль-Анам 6:115)

Признание этого абсолютного источника истины и обязанность руководствоваться им на практике необходимы для преодоления соблазнов релятивизма и вытекающих отсюда хаоса, беззакония и тирании, которые являются результатом устранения религии из жизни общества.

Каждый из семи универсальных принципов важен для понимания следующего за ним. Три следующих принципа необходимы для поддержания человеческого существования. Первый из них это «хакк аль-нафс» или «хакк аль-рух», что означает уважение к человеческой личности. Душа каждого человека была создана Богом еще до сотворения физической вселенной и вне ее и постоянно находится в присутствии Бога. В этом заключается основа близких отношений Бога и каждого человека, выраженная в аяте Корана: «Мы ближе к нему, чем его яремная вена» (Каф 50:16).

Из принципа уважения к человеку вытекает обязанность уважать человеческую жизнь, которая лежит в основе «доктрины справедливой войны», как это явление называют современным языком.

Следующий универсальный принцип это обязанность уважать ячейку семьи, общины, общества, вплоть до всей человеческой общности, которые являются важным проявлением человеческой личности. Этот принцип учит нас, что верховенство человека, который подчиняется лишь главному верховенству Бога, первично и превосходит верховенство такой светской формы организации общества как государство.

В соответствии с этим принципом, сообщество людей на уровне нации – людей, имеющих общую историю, ценности и надежды на будущее, например, палестинцы, курды, чеченцы, кашмирцы, уйгуры в Китае - является субъектом права и имеет права, предусмотренные международным законодательством. Этот вывод не согласуется с представлениями некоторых национальных и интернациональных государственных образований, которые действуют по принципу «кто сильнее, тот и прав».

Четвертый принцип – это обязанность уважать право частной собственности. Оно требует уважения к институтам, которые расширяют возможности для обладания капиталом, как одного из универсальных прав человека и важного средства поддержания уважения к человеку и человеческому обществу. Этот принцип требует усовершенствования существующих институтов с целью устранения препятствий для реализации права на частную собственность, таким образом, чтобы распределение богатств происходило через процесс производства за счет налогообложения, кредитно-денежной политики и других средств, а не через перераспределение от бедных к богатым, которое не способно существенно уменьшить разрыв между чрезмерно богатыми и крайне бедными.

Последние три универсальных принципа исламского закона относятся к сфере, которую можно назвать «качество жизни». Первый из них – это право на свободу, которое требует признавать самостоятельный выбор человека и общества через реализацию ими права на политическую свободу, а также свободу в области экономики (которая включает такие понятия, как предоставление гражданам голоса при принятии экономических решений и обеспечение превосходства экономических интересов коллектива над индивидуальными экономическими интересами), и является необходимым условием для существования политической демократии в форме представительной власти.

Ввторичные принципы, необходимые для осмысления и осуществления основополагающего принципа – права на свободу – это: халифат, который обозначает полнейшую отчетность перед Богом как правителя так и тех, кем правят; совещательная система, которая позволяет обеспечить отчетность правителей перед подчиненными при условии существования институтов, осуществляющих эти консультации; обязанность правящих структур во время консультаций приходить к консенсусу по каждому вопросу; независимая судебная система.

Шестой принцип – это уважение человеческого достоинства. Два основных требования, необходимых для уважения достоинства личности, это соблюдение религиозной свободы и равенства полов. В исламском учении свобода и равенство являются не конечной целью, а важным средством достижения человеком своей высшей цели, предначертанной божественным замыслом Творца.

Последний универсальный принцип, на котором основано исламское право и который может осуществляться только путем соблюдения первых шести принципов и при этом необходим для реализации каждого из них, это уважение к знанию. Из него вытекают такие принципы как свобода убеждений, прессы, собраний, чтобы каждый человек мог получать знания – в определяемом им самим объеме и всеми доступными путями.

Приведенная система прав человека составляет собой самую суть ислама как религии. К счастью, данная модель представлений о законе в самом широком понимании как о нравственной теологии сейчас возрождается благодаря стараниям немногочисленных энтузиастов-мусульман, которые взяли на себя смелость заполнить этот интеллектуальный разрыв, ослаблявший мусульманский народ на протяжении более шестисот лет. Это возрождение может быть частью духовного ренессанса всех религий, пробуждение которых, по воле Всевышнего, может изменить весь мир.