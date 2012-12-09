В Турции найдены рукописи Священного Корана относящиеся к XV веку

В городе Эрзурум (Турция) в местности Кемах в ходе археологических раскопок были найдены свитки Священного Корана. Предполагается, что рукопись священного писания относится к XV веку.

Руководитель раскопок, профессор университета Мустафы Кемаля Ататюрка Халдун Озкан, сообщил, что священные рукописи обнаружены на глубине два метра.

Профессор добавил, что вместе с Кораном было найдено письмо офицера, написанное в 1916 году. Предполагается, что тогда и был закопан Коран.

Археологические работы проводятся с 2011 года. Археологам удалось обнаружить ряд манускриптов, которые трудно поддаются расшифровке. Сообщается, что одна из рукописей написана на золотистой бумаге.

Islam Today