«Они спрашивают тебя о Конце света, когда он настанет? Отвечай: поистине об этом знает только Господь мой и только Он явит его, когда придет время» (Коран 7:187).

В Донецке в ожидании «конца света» раскуплены и арендованы все бункеры, и бомбоубежища, — торжественно сообщили региональные СМИ. Учитывая количество небедных людей в регионе (25% мест в списке ста самых богатых украинцев по версии журнала «Корреспондент»), это не удивляет. А самые предприимчивые сдают в аренду эти бункеры и старые советские бомбоубежища с «гарантией», что если убежище не спасет, то они вернут деньги после «конца света».

Ожидается, что ближе к середине декабря возникнет настоящая массовая истерия, постоянно подогреваемая средствами массовой информации, которые не устают снимать сюжеты о том, как готовятся к анонсированному светопреставлению в Украине и за рубежом, какие катаклизмы обрушатся на нас, и как от них спастись. Все это можно охарактеризовать одной фразой из культового советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «А царь то не настоящий»!

Лайт-версия «конца света» умиляет: оказывается, от него можно спастись всего то за некую, пусть и не малую, денежную сумму.

Один пожилой христианин вполне серьезно спросил меня, как мусульмане готовятся к «концу света», намеченному на 21 декабря 2012 года? От изумления я даже растерялся. Нет, я, конечно, очень хорошо знаком с мифом, не дающим спокойно жить многим людям: согласно хронологии индейцев майя, современная «эпоха Ягуара», которая началась 13 августа 3114 года до н. э., должна якобы завершиться 21 декабря 2012 года, и на этой дате, как утверждают, календарь давно почившей цивилизации заканчивается.

По мнению «экспертов» — от голливудских режиссеров, журналистов до некоторых ученых — это означает начало таких катастрофических катаклизмов, что их сразу же назвали «концом света».

В свете паники охватившей умы не самой хладнокровной части человечества, имеет смысл поразмышлять над этим мифом, вспомнить прошлые анонсированные «концы света» и ознакомиться с исламским учением о Судном дне, после чего успокоиться и с улыбкой сказать: не паникуйте, вас обманули. А теперь по порядку.

Конец света — распространённый фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу прекращения существования всего или большей части человечества, цивилизации, планеты Земля или даже Вселенной.

Сама концепция «конца света» — чисто религиозный феномен, встречающийся как в Библии, так и Коране. От него невозможно спастись в бункере или подвале, хотя бы потому, что он тотален, он есть начало Божьего Суда, которого никому не избежать. Вот, к примеру, как это описывается в Священном Коране:

«Когда солнце будет скручено, когда звезды померкнут, когда горы придут в движение, когда верблюдицы, беременные на десятом месяце, останутся без присмотра, когда соберутся [все] дикие звери, когда моря выйдут из берегов, когда души соединятся [с телами], когда зарытую заживо спросят, за какой же грех ее убили, когда развернут свитки [людских деяний], когда небо будет низринуто, когда разгорится адский огонь, когда рай приблизится [к праведникам], тогда познает каждая душа, что она уготовила себе [деяниями своими]» (Коран 81: 1–14).

Куда тут спрячешься, когда Солнце будет неким образом скручено, и будет разрушен весь порядок во Вселенной? Очевидно, что «оригинальный», если так можно выразиться, Конец света не предполагает наличия отсидевшихся в бункере богатых паникеров. Он будет полным уничтожением всей существующей Вселенной, за которым последует Божий Суд и разделение людей на тех, кто войдет в Рай, и тех, кто окажется в Аду.

Однако человеческий цинизм и алчность, кажется, не имеют границ. Желая заработать побольше дензнаков, некоторые бессовестные бизнесмены стараются нажиться на самых базовых человеческих инстинктах, в число которых входит страх, и продуцировать свои «концы света». Делается этот бизнес приблизительно по такому сценарию. Вначале изобретается псевдонаучная теория, чтобы посеять страх и панику среди людей.

Под этот концепт подтягиваются какие то факты вроде солнечного затмения, парада планет, падения гигантского метеорита или любого другого неповседневного явления. Если фактов не хватает, заработать очень хочется, то «факт» не стесняются выдумать, как в случае с календарем майя. Особо остро действует на психику масс, а, следовательно, и на уровень доходов, миф, богатый на события.

Тут вам и солнечное затмение, и погружение мира во тьму, и параллели с доисторическими временами, когда погибли динозавры, и предсказание этих событий какой-нибудь цивилизацией, желательно исчезнувшей, чтобы ее представители не вмешались с опровержением и не испортили замысла. Когда апокалиптический бизнес-миф готов, его посредством СМИ вбрасывают в аудиторию.

Понятно, что какая то ее часть поверит, и начнет испытывать страх. В этот момент заказчики мифа, словно спасательный круг утопающему, бросают рекламу своего товара, который за большую цену — а как вы хотели, от «конца света» спасают! — почти чудесным образом сохранит жизнь обладателю товара, а все необладатели, скорее всего, погибнут.

В данном случае товаром для богатых выступают комфортные бункеры, в которых предлагают пересидеть глобальные катаклизмы, а бедным советуют запастись большим количеством продуктов, медикаментов, спичек, свечей и прочим хозяйственным скарбом. Не обходится и без юмора. Так в российском Томске в продаже появился набор товаров для встречи апокалипсиса. В набор включены бутылка водки, валерьянка, валидол, активированный уголь, бинт, упаковка гречки, мыло, веревка, шпроты, спички, свечи, блокнот и карандаш. Больше всего повеселили мыло с веревкой…

Интересно, что «конец света» в прошлом объявляли до неприличия часто, а он так и не наступил. Христиане назначали его несколько раз. Первый — на 1000 год. 31 декабря 999 року Папа Римский Сильвестр ІІ отслужил прощальную мессу в храме и честно предупредил верующих христиан, что наступление следующего дня не ожидается по причине наступления Апокалипсиса. Вынося такой вердикт, церковные авторитеты ссылались на упоминаемое в Библии «тысячелетнее царство Христа», поэтому 1000 год посчитали окончанием этого царствования.

Однако Апокалипсис не наступил. Посчитав хорошенько еще раз, Конец света перенесли на 1037 год. В этот раз логика была такова: Иисус жил на земле 33 года, следовательно, через тысячу лет после его вознесения, в 1033 году должен появиться Антихрист, и править на всей земле три года, как об этом упоминается в Библии. Ну, а в 1037 году ожидалось второе пришествие Иисуса с последующим Армагеддоном и Концом света. И снова ничего подобного не случилось. В третий раз Конец света назначили на 1492 год. То есть, согласно библейскому мифу, на 7000 год от сотворения мира. Не случилось.

В православной России также несколько раз ожидали наступления Конца света, а самые фанатичные старообрядцы, запираясь с семьями и детьми в избах, проводили коллективные акты самосожжения, не желая видеть Антихриста… А потом все как-то образумились и обратили внимание на Евангелие от Марка, в котором сказано: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (13:32).

Сравните что об этом сказано в Священном Коране: «Они спрашивают тебя о Конце света, когда он настанет? Отвечай: поистине об этом знает только Господь мой и только Он явит его, когда придет время» (7:187). Вот поэтому меня и удивил вопрос христианина спросившего, как мусульмане готовятся к 21 декабря.

Ислам стал первой мировой религией, решительно положившей конец всяческим спекуляциям и домыслам по поводу наступления Судного дня, категорически заявив о том, что человек не способен узнать даже приблизительную дату его наступления.

Когда ангел Джибрил спросил пророка Мухаммада (мир ему и благословение): «Расскажи мне об этом Часе», тот ответил: «Тот, у кого спрашивают, знает о нем не больше спрашивающего». Эти слова были произнесены в ходе беседы, в которой ангел, посланный Всевышним Аллахом, экзаменовал Посланника на знание основных аспектов Ислама. Выходит, что принципиальное незнание времени наступления Конца света — очень важный религиозный аспект, иначе ангел не спрашивал бы об этом последнего пророка.

Судный день настанет совершенно внезапно, и никто из живущих не будет его ожидать. В этом великая милость Всевышнего Аллаха, ведь если бы люди знали эту сакральную дату, то кто бы кормил и растил детей, возделывал землю и собирал урожай, помогал больным и нуждающимся? Отчаяние и безысходность охватили бы каждого. Но и в этот неведомый Последний день человек должен оставаться человеком.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Если в тот момент, когда наступит Судный день, у тебя в руках окажется саженец деревца, которое ты собирался посадить, то посади его!» Зачем? Как доброе дело. Ведь для верующих Конец света — это не конец всего, а лишь начало справедливого Божественного суда и новой жизни. И пусть этот саженец не станет деревом, но благое деяние ляжет на чашу весов посадившего его.

Что же касается наступления настоящего Судного дня, а не псевдо -апокалипсисов, то ему будут предшествовать великие знамения, такие как выход Яджуджа и Маджуджа (библейских Гога и Магога), появление Антихриста, второе пришествие пророка Исы (Иисуса), восход солнца не с востока, а с запада и другие. Между всеми этими знамениями будут определенные, порой достаточно долгие, промежутки времени. Но об этом уместнее всего поговорить в другой статье под названием «Эсхатология Ислама».

Муфтий ДУМУ "Умма" Саид Исмагилов - для "УНИАН-Религии"

