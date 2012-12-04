В Дубае состоится форум исламских микрофинансов

C 8 по 10 декабря во Всемирном торговом центре в Дубае будет проходить Всемирный форум исламского микрофинансирования, который, по замыслу организаторов, будет способствовать развитию исламских микрофинансов во всем мире.

Главная цель форума – представить инструменты исламского микрофинансирования как эффективное и конкурентоспособное средство борьбы с бедностью и решения социальных проблем.

Организаторы из пакистанского Центра исламского банкинга и экономики «Аль-Худа» и финансовой организации «Ахуват» из той же страны отметили, что отрасль микрофинансирования сейчас переживает подъем вместе со всем сектором исламских финансов, о чем свидетельствуют данные Всемирного банка и других ведущих мировых финансовых организаций.

В ходе конференции будут обсуждаться такие вопросы, как концепция и методы микрофинансирования, отвечающие шариату, нынешнее состояние и потенциал отрасли, связанные с ней аспекты шариата, популяризация отрасли и прочее.

Конференция станет крупнейшим в мире съездом такого рода, на ней будут присутствовать делегаты из 25 стран, в том числе, Пакистана, США, Канады, Ирака, Йемена, Судана, Кении, ЮАР, Маврикия и других.

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