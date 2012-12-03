Мечеть имени Рамзана Кадырова построят в Чечне

Мечеть, которая будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова, будет построена в республике, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Согласно пресс-релизу, торжественная церемония закладки капсулы под строительство мечети, вместимость которой будет рассчитана на 10 тысяч человек, состоялась в городе Шали.

По словам председателя совета алимов Чечни Хож-Ахмеда Кадырова, решение о возведении мечети было принято по многочисленным просьбам жителей региона.

"В республике созданы условия и обеспечена свобода для изучения и исповедания ислама. Здесь перманентно вводятся в эксплуатацию мечети, медресе, школы хафизов. Во всех государственных учреждениях региона функционируют комнаты для молитв. И это результат усилий нашего лидера Рамзана Кадырова. Чеченский народ ценит это. И строительство мечети имени главы республики инициировали именно благодарные жители", — сказал он.

Проект мечети разработан узбекскими архитекторами. Строительство объекта планируется завершить в течение трех лет.

РИА Новости