Египет заочно приговорил к казни создателей "Невинности мусульман"

Каирский суд 28 ноября заочно приговорил к смертной казни семерых египетских христиан за участие в создании скандально известного фильма "Невинность мусульман".

Согласно приговору, все семеро должны понести наказание за "оскорбление исламской религии путем участия в производстве фильма, оскорбляющего ислам и его пророка".

В число осужденных попал и американец египетского происхождения Накула Бэссли Накула, выступивший режиссером и продюсером низкобюджетной киноленты. Сейчас Накула отбывает годичный срок в американской тюрьме, куда он попал за нарушение правил условно-досрочного освобождения.

Все осужденные в Египте христиане относятся к коптской ветви этой религии - одной из самых старых в мире. Египетские копты составляют примерно 10 процентов населения страны, большинство жителей которой - мусульмане. В Египте копты нередко подвергаются нападкам и гонениям, из-за чего отношения между представителями двух конфессий очень натянутые.

В прошлом Коптская церковь официально заявляла, что не имеет никакого отношения к фильму, произведенному и выпущенному в США.

Появление фильма, в котором в грубой форме высмеиваются мусульмане, их религия и пророк Мухаммад, спровоцировало массовые беспорядки во многих странах, включая Египет. В ряде исламских стран из-за этого фильма был закрыт доступ к сервису YouTube.

Lenta.ru