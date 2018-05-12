«Сирия: война и вера», или зачем вызвать страх перед Исламом и мусульманами?

Не так давно в Украине вышел документальный фильм под названием «Сирия: война и вера», снятый совместно творческой группой телеканала «Интер» и Отделом внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. В начале сентября этого года авторская группа отправилась в военную Сирию с целью показать жизнь простых граждан «без купюр» в условиях боевых действий.

Своими наблюдениями о положении христиан и мусульман в Сирии в интервью УНИАН-Религии" поделился автор и продюсер фильма Юрий МОЛЧАНОВ. Часть I.Часть II.Часть III

В свою очередь, Джулак М. САФВАН, корреспондент информационной сети «Аль Джазира», главный редактор информационного сайта «UkrPress.net», обратился в «УНИАН-Религии» с просьбой познакомить читателей с его точкой зрения на фильм «Сирия: война и вера».

Публикуем мнение автора.

"Обидно, что украинские масс-медиа весьма однобоко смотрят на сирийскую гражданскую войну. В репортажах ни слова не говорится о гуманитарных ценностях, правах человека и о том, как на самом деле обстоят дела. Причинами происходящего называются то религиозный радикализм, то заговор внутренних и внешних врагов — и при этом никто не хочет видеть, что главным виновником насилия, захлестнувшего страну, является сам правящий режим, действия которого и привели к падению его авторитета в глазах сирийского народа.

Украинцы не понаслышке знают о проблемах и перегибах, неизбежно возникающих, когда у власти десятки лет стоят одни и те же люди, когда ключевые государственные посты передаются «по наследству» детям и другим родственникам, друзьям, соратникам, — в то время как форма правления остается республиканской! Они более 70 лет жили при диктатуре и, как никто, могут понять беды сирийцев.

По моему мнению, самым ярким примером извращения фактов о событиях в Сирии является новый документальный фильм под названием «Сирия: война и вера». После его просмотра осталось стойкое впечатление, что упадок, поразивший политику и экономику Украины, не обошел стороной и сферу прав и свобод человека.

Вокруг фильма, на мой взгляд, была искусственно создана шумиха: о нем уже написали интернет-ресурсы и газеты.

Также чрезвычайно удивляет тот факт, что «избранные» украинские журналисты смогли поехать в Сирию и свободно и беспрепятственно освещать происходящие там события, в то время как большинство авторитетных и заслуживающих доверия мировых СМИ - Аль-Джазира, Reuters, BBC, такой возможности лишены и вынуждены довольствоваться информацией «из под полы» и частными видеозаписями, сделанными на мобильные телефоны.

Наверняка, получить разрешение на съемку от представителей режима Башара Ассада журналисты могли лишь в случае своего согласия «освещать, что скажут и как скажут», — а это уже элемент пропаганды, но никак не непредвзятая и правдивая информация.

Кроме того, вызывает вопросы и место съемки: режиссеры ограничились кадрами, снятыми в Дамаске, где нет такого размаха насилия. Почему они не показали, как обстоят дела в разрушенных практически до основания Алеппо, Хомсе и Идлибе?

Происходящие в Сирии события показаны в пугающе мрачных тонах. Война якобы ведется радикальными исламистами, огонь и террористические акты которых направлены против этнических и религиозных меньшинств, а также тех, кто просто с ними не согласен; в то же время правящий режим и подчиняющиеся ему войска изображаются доблестными защитниками-освободителями, которые жертвуют собой во имя Отчизны.

Несмотря на то, что все это никак не стыкуется с реальной ситуацией в стране и обычной логикой, я задаюсь еще одним вопросом: для чего вообще создавался этот фильм, если не для того, чтобы вызвать у украинцев страх перед Исламом и мусульманами?

Почему в фильме нет ни слова о причинах революции? Напомню, что катализатором стали пытки и издевательства над детьми, которые со свойственной детству непосредственностью написали на стене явно услышанную от кого-то из взрослых фразу «Народ против режима»?

Почему создатели фильма проигнорировали мнения представителей оппозиции, будь они в Сирии или за ее пределами? В Украине они тоже есть. Почему не поинтересовались, что думают сотни тысяч сирийцев, проживающих в лагерях беженцев, расположенных в соседних с Сирией странах?

Какой смысл в том, чтобы ставить мнение сирийского народа, арабов, мнение мирового сообщества, и Украины в том числе, в один ряд с врагами Сирии, если таковые вообще существуют, а правящий режим, разрушающий страну и уничтожающий собственный народ, изображать невинной жертвой?

В сирийской революции я вижу лишь продолжение «арабской весны», когда люди в ряде стран решительно выступили против тоталитарных режимов. Народ Сирии, ощутив ветер перемен, не может более жить без свободы, без достоинства.

Революционное движение объединило на основе общих целей, надежд и чаяний самые разные слои сирийского общества — подобно тому, как объединяет в себе узор мозаики россыпь разных по форме и цвету камешков.

Население Сирии весьма разнообразно, и этим страна очень напоминает мне Украину. Это, в свою очередь, ярко демонстрирует и разнообразие состава политической оппозиции в Сирии: мусульмане и христиане, коммунисты и националисты, сторонники светского правления и государства, основанного на нормах религии; арабы, курды, туркмены и представители других этнических групп; сунниты, шииты, друзы, алавиты… Участников революционного движения много, и все они разные.

Это поистине народная революция, и о ее величии говорят стойкость и героизм сирийского народа, проявляемые несмотря на его беспомощность и отсутствие финансовой и моральной поддержки со стороны".

Джулак М. САФВАН, корреспондент информационной сети «Аль Джазира», главный редактор информационного сайта «UkrPress.net» - для "УНИАН-Религии"

