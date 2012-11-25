Траурную религиозную дату Ашура отметят в Азербайджане

Траурную религиозную дату Ашура (десятый день мусульманского месяца Мухаррем) отметят сегодня в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

По традиции, в Ашуру мусульмане-шииты поминают внука пророка Мухаммеда имама Хусейна, членов его семьи и сторонников, погибших в VII веке в битве с войсками халифа при Кербеле (современный Ирак). В знак разделения мук погибших они проливают свою кровь, нанося себе ножевые ранения на темя и на другие части тела, бичуя спину и грудь специальным пучком витых веревок и цепями.

Управление мусульман Кавказа (УМК) призывает верующих заменить традиционные обряды Ашуры, связанные с кровопусканием, участием в добровольной сдаче крови больным.

Для этих целей в ряде мечетей Баку, Сумгаита, Гянджи и некоторых других городов и районов страны будут организованы специальные пункты переливания крови.

Подобные акции по призыву УМК организовываются в течение последних лет.

В целях обеспечения безопасности и охраны общественного порядка полиция в день Ашуры будет работать в усиленном режиме, сообщил представитель пресс-службы Главного управления полиции столицы Азербайджана.