В Пакистане в день шиитского праздника погибли 7 человек

Семь человек погибли сегодня в результате взрыва бомбы в Пакистане рядом с процессией, участники которой отмечали священный шиитский праздник, еще 17 человек получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

Теракт произошел в городе Дера-Исмаил-Хан на северо-западе Пакистана, где действуют радикальные сунниты, не считающие шиитов мусульманами и зачастую выбирающие их в качестве целей для терактов.

По данным полиции, взрывное устройство было приведено в действие с помощью телевизионного пульта дистанционного управления, так как мобильные сети были отключены в целях повышения безопасности.

Мусульмане-шииты отмечают 24 ноября день поминовения Ашура, который ежегодно становится одним из наиболее "кровавых". Ранее на этой неделе от рук боевиков в Пакистане погибли более десяти человек. Кроме того, террористы пригрозили еще большим числом взрывов и нападений в ближайшие дни.