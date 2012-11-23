Космонавта впечатлил вид Мекки и Медины с космоса

«Божьим чудом» назвал открывшуюся с космоса красоту Мекки и Медины российский космонавт Анатолий Иванишин, обнаруживший, что с космоса Мекка и Медина выглядят как два самых больших светящихся пятнышка на Земле.

Сообщается, что во время пребывания в космическом пространстве А.Иванишин с коллегами пытались сделать фотосъёмки ряда мест, славящихся своим ночным освещением, таких как Париж, некоторые районы Европы и Америки. Однако полученные снимки получались нечёткими.

«Затем, направив объектив аппарата космического корабля, делающего снимки Земли из космоса, на Аравийский полуостров, весь экипаж нашего корабля был восхищён полученным изображением. Мы заметили два ярко светящихся пятнышка, однако не могли понять, что это. Позже, после того как были определены координаты местности, эти два удивительных пятнышка Земли оказались двумя священными городами мусульман», – отметил А.Иванишин.

По данным Лондонской газеты «Ближний Восток», российский космонавт для подтверждения своих слов обещал опубликовать снимки как можно скорее.

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