В пакистанской мечети во время взрыва погибло 22 человека

Число жертв теракта в пакистанском Равалпинди достигло 22 человек, более 50 ранены.

Поздно вечером 21 ноября террорист-смертник привел в действие мощную бомбу в одной из шиитских мечетей города-спутника пакистанской столицы, в котором расположен также штаб сухопутных войск Пакистана. В храме находилось большое количество верующих, празднующих наступление мусульманского месяца мухаррам.

Среди погибших есть дети. Здание мечети было серьезно повреждено в результате взрыва. По данным полиции, на месте происшествия были обнаружены еще несколько взрывных устройств.

По версии следствия, данный взрыв является делом рук экстремистов из движения пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан", ответственных за большинство совершаемых в этой южноазиатской стране террористических актов.

NEWSru.