Самому молодому участнику Хаджа - меньше месяца, самому старшему - 106 лет

Самому молодому мусульманину, который в этом году осуществляет Хадж в Мекку - меньше месяца, самому старшему - 106 лет.

Как сообщает «Ислам в Украине», все они являются гражданами Турции.

Также рассказывается, что 25 сентября у семейной пары из турецкого города Конья Уммугюльсюн Сенарслан и Мехмета Сенарслана родилась дочь, которую назвали Ниса. За три месяца до рождения девочки, семья Сенарслан получила все документы для совершения Хаджа, к которому готовилась 6 лет. Несмотря на беременность Уммугюльсюн Сенарслан приняла решение осуществить Хадж. Через неделю после начала паломничества у нее родилась дочь. И теперь семья Сенарслан - муж, жена, их сын Эмре и новорожденная дочь Ниса посещают святые места в Мекке.

А у Сефийе Акин, которая родилась в Ираке 1 июля 1906 и многое пережила на своем веку, четверо взрослых детей и 15 внуков. Она переселилась в Турцию из Ирана. Она осуществляет Хадж со своим 41-летним внуком Ферахом Акином.

106-летняя паломница благодарит Аллаху за долголетие и молится за здоровье своих внуков.