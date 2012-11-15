Муфтий Саудовской Аравии запретил контакты с иностранными СМИ

Верховный муфтий Саудовской Аравии издал фетву, в которой запретил связи и сотрудничество с иностранными средствами массовой информации, которые «сеют хаос и распри на мусульманских землях». Об этом сообщает "Ислам для всех".

Вместо этого, как утверждает шейх, мусульманам следует излагать свои тревоги в письменном виде соответствующим государственным инстанциям.

В прошлую пятницу во время хутбы в одной из мечетей Эр-Рияда шейх Абдулазиз аль-Ашейх (Abdul Aziz Al-Asheikh) сказал, что мусульманам не следует «разглашать секреты своей страны или затрагивать различные другие вопросы, потому что иностранные издания озабочены только тем, чтобы посеять распри и разрушить единство нации».

Он сказал, что общение с иностранными СМИ приравнивается к «измене и тяжкому преступлению», передает Al Arabiya.

Главный муфтий королевства также предостерег против укрывания преступников, угрожающих безопасности страны. «Это недопустимо, считается изменой и пособничеством врагам ислама», – сказал он.

«Верующие должны способствовать обеспечению безопасности народа и общины и защите своей религии», – заявил шейх, возглавляющий Верховный совет улемов, Постоянный комитет научных исследований и издания фетв КСА, которые объединяют известнейших знатоков теоретических и практических сторон Ислама.