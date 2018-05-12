Писание от Бога, или главный эффект Корана

Он научил вас Корана

(Коран, 55:2)

Недавно возник и периодически напоминает о себе феномен, который я бы назвал кораноборчеством, т.е. борьбой со священной книгой ислама - Кораном. Феномен достаточно разнообразен, и варьируется от призывов к мусульманам редактировать свое Священное Писание и удалить из него определенные фрагменты, до образцово-показательных церемониальных сожжений экземпляров Корана, которые затеяли американские пасторы.

Пожалуй, пасторы просто не читали Священный Коран и не сравнивали его с Библией, иначе торжественные аутодафе были бы не уместны. Об интересном случае сообщило информационное агентство «РИА Новости»: одной российской судье зачитали отрывки из Библии без указания источника, и она назвала эти цитаты экстремистскими. А потом, когда перед ней открыли Библию, она «долго крестилась и просила прощения». Не знаю, насколько достоверной является эта история, но, думаю, такое вполне могло случиться.

И БЫЛО СЛОВО

Все, кто читает и изучает Священный Коран, знают, что секрет великой силы Ислама, скрытый в этой книге. Коран способен раскрывать не только сердца к вере, но и ум к пониманию многих скрытых процессов.

По сути, он меняет сознание, открывает альтернативную картину мира, которая значительно отличается от той, которую мы привыкли видеть. Глубоко осмысленная реальность находит отклик у людей, уставших от лжи, которая окружила нас.

Люди привыкли жить в «образе», казаться не теми, кем они являются, обманывать окружающих, и самих себя. Многие верующие открывают для себя, что они не хотят и не могут жить по безбожным, жестоким и циничным законам, установленным другими людьми. Они требуют справедливых божественных законов. Какой секрет скрыт в самом человеке? Почему он, несмотря на прогресс, снова и снова желает вернуться к Богу?

Может потому, что ничто не способно заменить собой веру, стремление к справедливости и желание жить по многовековым законам, а не по тем, которые принимают бесконечно далекие от основной массы людей, «народные избранники». Ведь все, что предлагают различные современные секуляризованные идеологии, напоминает собой дешевые синтетические заменители, не способные ни утолить духовную жажду, ни заменить собой божественные ценности и добродетели.

Коран является сердцевиной Ислама и катализатором многих процессов, происходящих в исламском мире. В этом свете весьма символично, и даже мистически, что Коран начался со слова - «читай». Посредством чтения Бог меняет сознание человека. Из всего окружающего нас мира, только человек способен читать и воспроизводить в своем сознании картины прочитанного.

Чтение Корана - дело необычное. Всякий читатель, впервые открывающий Священную Книгу Ислама, будет удивлен. Коран не похож ни по стилю, ни по изложению на другие книги, и в этом его уникальность. Поэтому, я считаю, будет уместно рассказать о нем, показать в контексте других священных писаний. Для многих это будет новой, но весьма полезной информацией.

ПИСАНИЕ ОТ БОГА

Священными писаниями называются наиболее авторитетные тексты религиозного характера, в которых излагается мифология, мировоззрение, вероучение, этические нормы и практические предписания той или иной религии. Священные писания различных религий мира отличаются по форме и содержанию, по объему, по степени своей святости. Но практически во всех религиях священному писанию предоставляется высший мировоззренческий и вероопределяющий авторитет, его уважают как нечто святое. Словам священного писания верующие приписывают особые свойства.

Считается, что в них, например, скрыта особая духовная, магическая или целебная сила, через них верующим открывается знание или видение сверхъестественного мира, через них происходит приобщение к великим истинам т.д.. Большинство текстов священного писания формировались в устной форме, а затем - повторялись, дополнялись, закреплялись в традиции и только после этого записывались.

Некоторые из них до сих пор существуют для верующих только в устной форме. Но даже при наличии записанного священного текста в ряде религий его устное изложение считают более точным, чем прочтение. Более ранние священные тексты, зачастую, считаются более авторитетными. Они содержат сакральные, мистические знания и поэтому дальнейшие редакторы и составители текста священных книг не вполне могли справиться с унаследованным из устной традиции значением. А потому, не все содержание священных книг посвящено раскрытию «высших» истин, описания мира сверхъестественного. В силу этого, в современных священных книгах тексты, которые не претендуют на наличие в них чего-то магического, сакрального, их не используют в ритуалах или во время богослужений.

Значительная часть текста священных книг включает в себя бытовые рассказы, иллюстративный материал тех или иных жизненных истин и событий, притчи, приземленные аллегории, гимны, молитвы, описание ритуалов и т.д.. У них священные, исторические и бытовые рассказы перемешаны между собой.

В наследство каждой религии досталась большое количество различной литературы. Не каждый из этих произведений имеет среди верующих одинаковый авторитет и уважение. Только важнейшие тексты, включенные в сборники, официально утвержденные и канонизированные авторитетными органами в качестве образцов верования, этики и ритуальных практик. После канонизации ни перечень этих книг, ни их содержание не подлежали последующим редакциям, изменениям и дополнениям.

В таком виде они дошли и до нашего времени. Не включенные в канон книги были объявлены неканоническими, полусвященными и т.д.. И, в лучшем случае, могли восприниматься верующими как необязательный дополнительный текст к священному писанию. Четкое различие между каноническими и неканоническими книгами присуще многим религиям, но наиболее строго сборник книг священного писания и его текст зафиксированы в иудаизме, христианстве и исламе.

ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ КОРАНА

Ислам, наряду с иудаизмом, христианством и зороастризмом принадлежит к религиям писания. При этом черты, присущие религиям писания, и прежде всего не конвенциональная трактовка языкового знака (буквализм в интерпретации или перевод знака; консервативно-охранительное отношение к сакральному тексту; принципиальное неразличение некоторых знаков и того, что ими обозначается), в исламе выражено с наибольшей полнотой и силой.

В исламе это проявляется в ряде догматов и специальных правил, касающихся правил использования Корана в молитвах и ритуалах, его перевода, интерпретации и т.д.. В то время, как в более ранних священных текстах прямое слово Бога представляет собой относительно небольшие фрагменты, весь текст Корана вполне представляет прямую речь Аллаха.

Советский ученый, один из первых переводчиков Корана на русский язык, И.Ю. Крачковский так охарактеризовал этот феномен: «Это неслыханная новость, по сравнению с Торой и Евангелием, где речь Бога - это только цитаты, вкрапления в речь пророка или хрониста. Божество в первом лице - это главный эффект стилистики Корана и секрет его великой силы».

Степень сакральности прямого слова Бога выше, чем святость «непрямой» (от третьего лица) рассказы о Боге, или святость перевода слов Бога пророком или хронистом. Это обстоятельство обусловило то, что из всех религий писания именно в исламе культ священного писания получил максимальное развитие. Исламское учение рассматривает Коран как завершенное пророчество и видит в этом преимущество над священными книгами иудеев, христиан и других религий.

Исламская традиция утверждает, что Аллах дает свои откровения всем своим посланникам. Число этих откровений или писаний, как считают исламские богословы, превышает сотню. Большинство из них до нас не дошла и была безвозвратно утрачена. До наших дней сохранились только Таврат (Тора), Забур (Псалмы), Инджиль (Евангелие) и Коран. Однако, смысл и значение Таврата, Забура и Инджиля, в результате многочисленных изменений, сокращений, дополнений и изменений при передаче текста из поколения в поколение, были искажены. Поэтому наиболее верным и актуальным священным писанием мусульмане считают Коран.

Согласно исламской доктрины, Коран - это последнее слово Бога, обращенное ко всем людям, мусульмане - особая умма (наднациональная сообщество верующих), избрана Аллахом для последнего собрания, Ислам, происходит от древней веры праотцов и вместе с тем содержит последнее пророчество, занимает исключительное место среди религий мира. Можно по-разному относиться к исламу, но трудно отрицать тот факт, что в Арабском Халифате веротерпимости было больше, чем в Византии. И сегодня к войне с иноверцами призывают лишь необразованные экстремисты, потому что в Коране нет ничего об уничтожении людей другой веры, а есть лишь призывы к сопротивлению против тех, кто шел с войной на мусульман.

Первое употребление слова «Курьан» (Коран) зафиксировано в тексте самого Корана, где это слово употребляется в разных значениях около 70 раз, с разными эпитетами, такими как «славный», «мудрый», «глубокоуважаемый» и другие. Суры в Коране расположены не в хронологическом порядке, а как веруют мусульмане, согласно приказу Аллаха. Анализируя текст, можно сделать вывод, что суры расположены по приблизительному принципу постепенного уменьшения их объема.

Исследователи, которые впервые знакомятся с текстом Корана, обычно ожидают найти в нем завершенное литературное произведение с единой композиционной схеме, подобное многим ветхозаветным и евангельским текстам, или что-то вроде трактата, содержащего последовательное изложение вероучения Ислама и его культовой практики.

Между тем, Коран - писание уникальное, его содержание многоплановое, а пассажи, веления и запреты, с человеческой точки зрения, расположены хаотично. Богословы ислама утверждают, что Богу нет нужды давать святое писание, учитывая пожелания людей, кроме того, пожелания у всех разные, а в тексте Корана присутствует другая логика - божественная.

Текст Корана нужно не просто читать, его нужно тщательно и настойчиво исследовать, собирать, как мозаику, отрывки, расположенные в разных главах Корана, для того, чтобы получить единую картину. Как считают теологи ислама, Аллах мог бы дать людям уже готовую «картину», но это не соответствует ценности Писания, ибо ценность его в пристальном исследовании и изучении, когда к ясности и выводам человек должен прийти сам.

Священный Коран считается вечным и нетварным словом Бога, посланным в откровении пророку Мухаммаду на арабском языке. Мусульмане верят, что Коран посылался в течение 23 лет и последние его аяты были подарены незадолго до смерти пророка.

Точная транскрипция слова Коран с арабского языка - Аль-Кор’ан. По наиболее вероятной версии, название Корана происходит от арабского глагола «кара` а» - «читать» и, возможно, может переводиться как «чтение вслух», «декламации». Коран состоит из 114 глав, которые принято называть сурами.

Слово «сура» в арабском языке имеет несколько значений: «высокая степень, честь, стена, слой, кирпичная кладка». В современных изданиях Корана все суры и аяты имеют нумерацию. Исламские теологи утверждают, что порядок разделения текста Корана на суры и аяты установлен Аллахом и передан пророку. Таким образом, все части Корана расположены не произвольно, а в соответствии с божьм пожеланием.

Еще при жизни пророка Мухаммада его сподвижники и секретари, обязанностью которых было запоминать и записывать Коран, полностью заучили, зафиксировали его текст. Канонизация коранического текста состоялась в период правления халифа Османа, когда после смерти Пророка его секретари и знатоки Корана, собравшись вместе, собственноручно записали и тщательно проверили канонические экземпляры, чтобы избежать споров вокруг Священного текста. С тех пор все экземпляры Корана тождественны и не подлежат каким-либо изменениям или редактированию.

Много веков мусульмане почитают и хранят Коран, не обижая священные тексты других религий, потому что верят, что они содержат слова Бога, которые настоящий верующий обязан уважать. В прошлом, когда происходили войны между мусульманскими и христианскими странами, обе стороны не трогали священных текстов, поскольку имели человеческое достоинство и уважение к тому, что свято. И кажется очень странным, что в наше время, когда постоянно идет речь о свободе совести и религиозного выбора, Коран стал объектом нападений, может и действительно, как говорится, для людей не осталось ничего святого. Обидно.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов - для "УНИАН-Религии"