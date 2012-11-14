У мусульман наступил новый 1434 год Хиджры

С заходом солнца вечером 14 ноября 2012 года начинается месяц мухаррам – первый месяц мусульманского календаря. В свою очередь, 15 ноября 2012 года является первым днем 1434 года Хиджры.



В Священном Коране сказано: «Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил небеса и землю, определил число месяцев в двенадцать согласно Писанию Своему. Четыре месяца из них запретные, и этот закон религии вечен» (Коран 9:36).

Мусульманский календарь был введен в 639 г. халифом Умаром ибн Аль-Хаттабом. Он состоит из 12 лунных месяцев. За начало летоисчисления была взята дата 12 июля 622 г. – первый день первого месяца (1 мухаррама) года хиджры пророка Мухаммада (мир ему!) из Мекки в Медину.



Календарь хиджры является общим для всех мусульман мира. В некоторых странах он является официальным календарем, а для остальных мусульман он играет роль религиозного календаря, по которому определяются новый год, исламские праздники, начало и конец Священного Рамадана, а так же время хаджа.



Значение хиджры трудно переоценить. Она стала ключевым и поворотным событием в развитии как собственно религии Ислам, так всей мусульманской цивилизации. Можно сказать, что Всевышний Аллах поддержал своего Посланника и верующих этим переселением. Ислам вышел за пределы Мекки и вскоре покорил сердца и умы миллионов людей. Поэтому хиджра стала точкой отсчета не просто мусульманского календаря, а скорее всей мусульманской цивилизации.



Надежда на спасение, на равные права и возможности, а так же высочайшая мораль и нравственность изменили мир навсегда. Призыв к вере, справедливости и добру стал распространяться по всем землям и континентам. А все началось с того, что последний Посланник Аллаха, покинув родной дом, взяв с собой только веру в Аллаха и надежду на успех своей миссии, ночью вышел в пустыню, спасая будущее Ислама.

Духовное управление мусульман