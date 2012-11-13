Бельгийцы не будут устанавливать в этом году рождественскую елку

В Бельгии 2013 год встретят без рождественской ёлки. По мнению местных властей , установленное на центральной площади города дерево, которое является атрибутом христианского праздника, может обидеть мусульман.

Как сообщает The Right Perspective со ссылкой на бельгийские СМИ, гигантскую рождественскую ёлку, которую каждый год устанавливают на площади Гранд-Пляс в Брюсселе, в этот раз заменят на "электронное зимнее дерево". Оно будет представлять из себя 25-метровое сооружение с большим количеством экранов. Днем на него можно будет подняться и полюбоваться городской панорамой, а с наступлением темноты инсталляция будет превращаться в "грандиозное представление из света и звука, которое будет меняться каждые 10 минут".

Как отметил местный чиновник Бианка Дебаэтс, электронная скульптура, в отличие от ели, никак не связана с христианством, а значит, ее появление в центре Брюсселя не оскорбит ничьи чувства.

Отметим, что мусульмане составляют значительный процент населения многих бельгийских городов. По данным исследования 2008 года, 25% жителей Брюсселя считают себя мусульманами.

Напомним, мусульманин избил в Брюсселе полицейского, потребовавшего от его жены снять паранджу, полностью закрывающую лицо, чтобы установить личность женщины.

