В Иране побиты камнями 4 женщины

Сайт Freedom Messenger сообщил со ссылкой на другие новостные сайты Ирана об обнаружении тел 4 женщин, на которых были явные признаки насильственной смерти через побитие камнями, пишет Mohabatnews. Следы ударов камнями были отчётливо видны на головах и лицах жертв.

Кроме того, на телах женщин были также следы жестоких пыток, которым, судя по всему, подвергались несчастные перед не менее жестокой казнью.

Согласно информации сайта Meli-Mazhabi (национально-религиозной оппозиционной группы), тела казнённых по шариатскому приговору женщин были отправлены правоохранительными органами в судебный морг. По мнению редакции сайта, женщины были обвинены в прелюбодеянии и употреблении наркотиков.

На данный момент остается неясным, когда именно был вынесен приговор о казни женщин.

Седмица.