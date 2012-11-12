В Москве задержана группа вооруженных исламистов

В Москве пресечена деятельность ячейки международной религиозной организации "Партия исламского возрождения", которая признана террористической и запрещена на территории России. Шесть активных членов группировки задержаны, сообщает сайт МВД РФ.

По данным правоохранителей, задержанные исламисты вербовали добровольцев на территории мечетей Москвы, а также занимались распространением экстремистской литературы.

В квартирах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых было обнаружено и изъято девять боевых гранат, оружие, патроны, литература экстремистской направленности, а также пособия по вербовке и пропаганде радикальных идей ислама. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В конце августа в российской столице был арестован предполагаемый участник международной террористической организации "Исламское движение Туркестана". Как сообщало ГУ МВД по Центральному федеральному округу, гражданин Таджикистана находился в международном розыске с 2004 года.

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