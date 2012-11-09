В Египте будут блокировать порносайты

Генеральный прокурор Египта Абдель-Мегидо Махмуд направил письма в Министерство внутренних дел и Министерство телекоммуникации с приказом блокировать в стране порносайты. Порноконтент в интернете египетская власть называет «ядовитым и отвратительным». Это укладывается в стратегию «чистого интернета», которую внедряют радикальные мусульманские группировки, пришедшие к власти после свержения режима Хосни Мубарака, сообщает Кириос со ссылкой на mediasapiens.

«Это решение было принято в соответствии с законодательством в интернет-сфере, которое предусматривает блокировку греховного и вульгарного контента, противоречит ценностям египетского народа», - прокомментировал это решение представитель правительства страны.

Египетские либералы, в свою очередь считают, что подобные шаги негативно влияют на свободу волеизъявления и свободу слова как один из базовых принципов интернета.



