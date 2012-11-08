В Ираке построят первый католический университет

В иракском городе Эрбиль к 2015 году планируют построить католический университет. Ожидается, что в нем смогут учиться до трех тысяч студентов. ВУЗ построят на месте халдейской католической церкви, сообщает Katolik.ru.

Планируется, что в университете будут работать гуманитарные, а также технические и научные факультеты.

Основание университета — попытка остановить эмиграцию христиан или хотя бы замедлить этот процесс. По словам иракского нунция архиепископа Джорджио Лингва, университет в этом смысле станет подарком Церкви для молодежи и одновременно станет символом того, что христиане являются важной частью иракского общества.

Две недели назад вместе с халдейским епископом Эрбиля нунций заложил в фундамент университета первый камень.

Как отмечает австрийское агентство KathWeb, за последнее десятилетие в результате террористических нападений и других преступлений в Ираке погибли около тысячи христиан. Раньше в стране проживало 800 тыс. христиан. Сегодня их почти в два раза меньше - от 400 до 500 тыс. человек.