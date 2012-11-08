165 украинских мусульман вернулись из хаджа

Вчера, после 18 дней пребывания в священных местах и усердных молитв, паломники из Украины вернулись из хаджа на родину. Об этом сообщает сайт Ислам для всех.

Как ранее сообщалось, 17 октября впервые прямым чартерным рейсом в хадж отправились 165 мусульман из Украины, среди которых 35 женщин.

Проведя в Медине, а затем в Мекке духовно насыщенные дни ожидания хаджа, мусульмане из Украины затем совершили один из величайших актов поклонения, который предписан каждому мусульманину, имеющему на это средства и обладающему достаточной физической силой.

Пройдя испытание искренности и силы братской любви и даже приятные неожиданности, связанные с их национальным символом, став примером в чистоте для остальных паломников и получив за это возможность обрести неизгладимые впечатления от познавательной экскурсии по достопримечательностям священной Мекки, украинские паломники обрели решимость быть как можно более усердными в своем поклонении и извлечь из этого путешествия всей своей жизни максимальную пользу для души.

Паломники выразили огромную благодарность Всеукраинской Ассоциации Общественных Организаций «Альраид» и ДУМУ «Умма», которые активно участвуют в качественной организации паломничества украинских мусульман и выделяют сопровождающих для группы паломников, а также оператору Ясиру Амро за успешную организацию переезда и размещение паломников.